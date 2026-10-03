Adiós a Pascualillo Coronado: el ‘Rey de la Carretera Central’ falleció a los 67 años

La música peruana está de luto. El reconocido cantante Pascual Coronado, conocido en el ambiente artístico como Pascualillo, falleció la noche de este sábado 3 de octubre, según se informó a través de un comunicado oficial difundido en su página de Facebook.

“Promotora Sr. de Muruhuay E.I.R.L. e Inversiones Nicolás, junto a su familia y sus hijos, comunican con profundo dolor, pero con el amor y la admiración más grande que él siempre inspiró, el sensible fallecimiento de nuestro amado y entrañable Pascual Coronado, ‘Pascualillo’”, se lee en el mensaje difundido esta noche y que ya genera conmoción entre los seguidores del artista.

Pascualillo batallaba contra el cáncer desde 2024

Según el comunicado, Pascualillo venía librando una batalla contra el cáncer desde el año 2024. Aunque en una primera etapa el cantante logró superarlo con ilusión, la enfermedad regresó y lo obligó a enfrentarla nuevamente con la entereza y dignidad inquebrantable que lo caracterizaba.

“Él fue un artista que vivió por y para su público; fiel a su forma de ser, nunca quiso mostrarse desde la vulnerabilidad, pues quienes lo amamos sabíamos que su único deseo era que su gente lo recordara como siempre fue: lleno de vida, entregando el alma en el escenario, cantando y celebrando la alegría”, indica el texto.