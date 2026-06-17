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¡De Perú para el mundo! Grupo 5 hace historia en Madrid: 12.000 personas bailaron al ritmo de cumbia peruana

Grupo 5 continúa cosechando éxitos en su gira europea. La orquesta logró lleno absoluto en Madrid, donde desató la locura en el Palacio Vistalegre ante 12.000 personas.


El Grupo 5 hace historia en la cumbia peruana con su Tour Europa 2026 y logra un lleno total en Madrid, con 12.000 asistentes disfrutando su música. Fotos: Instagram
El Grupo 5 hace historia en la cumbia peruana con su Tour Europa 2026 y logra un lleno total en Madrid, con 12.000 asistentes disfrutando su música. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram
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Grupo 5, que hizo historia en México, sigue cruzando fronteras y acaba de sumar un nuevo capítulo para la música latina. En un hecho que ya es considerado un hito para la cumbia peruana, el Grupo de Oro del Perú hizo vibrar Madrid con un lleno total en el arranque de su Tour Europa 2026.

Desde que inició la gira europea en EUR Social Park de Roma, el pasado 12 de junio, el grupo liderado por Christian Yaipén viene generando gran expectativa y una respuesta masiva del público. En cada presentación, la agrupación enfrenta el desafío de llevar su música a escenarios cada vez más grandes, con un resultado que se repite: entradas agotadas y recintos colmados.

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Grupo 5 hizo sold out en Madrid

La muestra más reciente del éxito de Grupo 5 se vivió en el Palacio Vistalegre de Madrid, uno de los espacios más emblemáticos de la capital española, con capacidad para 12.000 personas. El recinto lució completamente lleno, mientras miles de asistentes cantaron y bailaron de principio a fin en una noche cargada de emoción.

'¡Gracias, Madrid! 12 mil almas vibraron, gozaron y corearon junto a nosotros en este inolvidable concierto donde una vez más hicimos SOLD OUT. ¡Infinitas Gracias!', comentó el grupo junto a una serie de fotografías del show.

Liderado por Christian, Andy y Elmer Yaipén, el Grupo de Oro del Perú continúa acumulando logros. Su presentación del 14 de junio en L’Élysée Montmartre de París también agotó entradas, al igual que su show programado para el 19 de junio en TonHalle de Múnich, recinto con capacidad para 2.000 personas.

La gira de Grupo 5 por Europa. Foto: difusión

La gira de Grupo 5 por Europa. Foto: difusión

La fiebre por el Grupo 5 se mantiene en todo el recorrido europeo. El tour seguirá en Londres, el 18 de junio, en Gracepoint. En tanto, las fechas de Barcelona, el 20 de junio en Olimpic Arena Badalona, y Milán, el 21 de junio en Mind Live Arena, se encuentran en fase de últimas entradas, por lo que se espera un lleno total durante toda la gira.

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