Xiomy Kanashiro se dedica a su faceta como influencer y aparece como invitada en 'América hoy'. Foto: Composición LR/Instagram.

Xiomy Kanashiro se dedica a su faceta como influencer y aparece como invitada en 'América hoy'. Foto: Composición LR/Instagram.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán se han convertido en la pareja del momento en la farándula peruana, y los rumores de matrimonio empiezan a sonar poco a poco. Ahora, la conductora de televisión sorprendió al compartir un emotivo momento familiar junto a los dos hijos que el exfutbolista tiene con Melissa Klug, Adriano y Jeremy Farfán.

El conductor de 'Enfocados' compartió la imagen de la reunión que protagonizaron los cuatro, lo que desató la euforia de los seguidores, quienes resaltan que ya estarían haciendo vida familiar y no dudan en mostrarlo en redes sociales.

Jefferson Farfán junto a Xiomy Kanashiro y sus dos hijos. Foto: Instagram.

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Xiomy presume su relación con los hijos de Melissa Klug y Farfán

Jefferson Farfán compartió un collage de imágenes junto a sus dos hijos que tiene en común con Melissa Klug. Sin embargo, una de esas fotos llamó poderosamente la atención, ya que aparece el exfutbolista abrazando a Xiomy Kanashiro mientras Adriano y Jeremy Farfán también lucen muy sonrientes.

Los usuarios quedaron sorprendidos, ya que no es muy común que los menores aparezcan públicamente junto a la actriz cómica. “Gracias Dios por exactamente todo”, escribió el popular 'foquita' en Instagram, etiquetando a su novia, quien compartió la publicación añadiendo un emoji de corazón en la foto donde aparecen los cuatro, como una familia.

Xiomy Kanashiro revela que Farfán está vendiendo su mansión

Durante su participación en 'América hoy', Xiomy Kanashiro reveló que Jefferson Farfán está vendiendo su mansión con el objetivo de construir una nueva casa, que sería el futuro hogar de ambos, lo que generó la sorpresa de sus compañeros en el magazine de América TV.

“Está vendiendo la casa, sí, pero queremos hacer una casa más bonita. (Antes que vendas la casa una parrillada por favor) Sí, sí. (¿Van a construir una nueva casa?) En sí es una decisión de él porque es su casa y se respeta. Todo bienvenido sea", contó la 'chinita'.