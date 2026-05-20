Xiomy Kanashiro revela detalles de su carrera musical y su experiencia en Agua Bella en el pódcast ‘La Linares’, donde se sincera sobre su vida personal y su familia. | Foto: captura Youtube

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Xiomy Kanashiro llegó al pódcast 'La Linares' para recordar sus inicios en la música, su paso por Agua Bella, los momentos más difíciles que atravesó y el importante rol que ha tenido su familia en su vida. Asimismo, la modelo habló de la sólida relación que mantiene con Jefferson Farfán, quien, cada vez que puede, le declara su amor en público.

En la entrevista con Verónica Linares, Xiomy Kanashiro se sinceró sobre su relación con Jefferson Farfán, cómo enfrenta la exposición mediática y todo lo que ha significado vivir bajo la mirada pública. El episodio completo saldrá este jueves 21 de mayo.

Xiomy Kanashiro habla de su romance con Farfán

En el avance de 'La Linares', se puede observar que Xiomy Kanashiro abre su corazón como nunca antes y relata la historia detrás de todo lo que muchos creen conocer de ella. Por ejemplo, cuenta que cuando la convocaron para ingresar a Agua Bella sentía muchas inseguridades por su físico.

Asimismo, indicó que, a estas alturas de su vida, no le gusta dar explicaciones sobre sus decisiones. “Yo a las personas no tengo nada que demostrarles. A las únicas personas a las que les tengo que demostrar es a mi mamá, a mi pareja y a mi familia”, mencionó.

Finalmente, la exparticipante de 'La casa de la comedia' manifestó que, cuando era amiga de Farfán, no lo había visto como pareja. "En algún momento dije: ‘¿yo con Jefferson? No, somos amigos, jamás en la vida’", recordó entre risas. "Hay personas que lo ven como ídolo. Para mí, es maravilloso que lo quieran bastante. No sabía que había metido el gol del Mundial", añadió.