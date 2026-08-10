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Natalia Segura reapareció en redes sociales para contar cómo vivió el terremoto de 7.4 que sacudió Colombia la mañana del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La influencer reveló que el intenso movimiento telúrico la llenó de temor y que lo primero que pensó fue en su pequeño Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán: "Yo estaba buscando una bata para ponerme y yo solo pensaba en mi hijo".

La creadora de contenido relató que el terremoto la encontró en el baño, mientras se cepillaba los dientes y acababa de levantarse. Natalia Segura aseguró que nunca había sentido un temblor tan fuerte y explicó que sus piernas comenzaron a temblar, al punto de no poder movilizarse con normalidad. "Mis piernas temblaban, no me podía ni mover, no podía caminar", contó.

Natalia Segura cuenta cómo vivió el terremoto de 7.4 en Colombia

Natalia Segura explicó que el movimiento telúrico ocurrió cuando se encontraba en el baño y observó cómo los objetos de vidrio comenzaron a moverse. "Yo de hecho me acababa de parar. Nacho (Ignacio Baladán) ya estaba con el ‘gordi’ porque se acababa de despertar y yo estaba en el baño cepillándome cuando yo empiezo, o sea, cuando empiezo a ver que la, como que la cosa de vidrio del baño se empieza a mover", contó la influencer.

'La Segura' señaló que, en medio del temor, comenzó a preocuparse por su hijo Lucca. Incluso recordó una indicación que previamente le había dado a su pareja para una situación de emergencia. "Yo una vez le dije al amor, si en algún momento llega a pasar algo, si hay un temblor muy fuerte o bueno Dios no lo quiera, un terremoto o lo que sea, corran con el niño, o sea no me esperen a mí", relató.

Natalia Segura explica por qué no pudo moverse durante el terremoto

Uno de los momentos más preocupantes para Natalia Segura ocurrió cuando intentó reaccionar ante el terremoto. "Mis piernas temblaban, no me podía ni mover, no podía caminar, yo tengo pues una condición que lo que hace es que en un momento donde el sistema nervioso como que interpreta que está asustado, con mucho miedo, con mucho nervio, no me deja mover, o sea las plasticidad se me aumenta al mil y aparte de eso me da clonus, que es un movimiento involuntario del cuerpo", explicó la influencer.

'La Segura' señaló que sus familiares están a salvo y mostró preocupación por las personas que resultaron afectadas. "Estoy viendo noticias y hay muchas personas afectadas. Si puedo ayudar en algo con mis redes sociales, díganme porfa", escribió en sus historias de Instagram.