HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, revela preocupante momento que vivió durante terremoto de 7.4 en Colombia: "Pensaba en mi hijo"

¡Ignacio Baladán y Natalia Segura vivieron momentos de terror! La influencer colombiana explicó que su condición crónica le impidió movilizarse con rapidez, mientras su principal preocupación era su pequeño hijo Lucca.

Natalia Segura aseguró que se encuentra bien tras terremoto en Colombia. Foto: composición LR/difusión/Instagram/Lasegura
Natalia Segura aseguró que se encuentra bien tras terremoto en Colombia. Foto: composición LR/difusión/Instagram/Lasegura
Escuchar
Resumen
Compartir

Natalia Segura reapareció en redes sociales para contar cómo vivió el terremoto de 7.4 que sacudió Colombia la mañana del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La influencer reveló que el intenso movimiento telúrico la llenó de temor y que lo primero que pensó fue en su pequeño Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán: "Yo estaba buscando una bata para ponerme y yo solo pensaba en mi hijo".

La creadora de contenido relató que el terremoto la encontró en el baño, mientras se cepillaba los dientes y acababa de levantarse. Natalia Segura aseguró que nunca había sentido un temblor tan fuerte y explicó que sus piernas comenzaron a temblar, al punto de no poder movilizarse con normalidad. "Mis piernas temblaban, no me podía ni mover, no podía caminar", contó.

PUEDES VER: Natalia Segura se quiebra al revelar el difícil diagnóstico que recibió: "Me 'desahuciaron' otra vez"

lr.pe

Natalia Segura cuenta cómo vivió el terremoto de 7.4 en Colombia

Natalia Segura explicó que el movimiento telúrico ocurrió cuando se encontraba en el baño y observó cómo los objetos de vidrio comenzaron a moverse. "Yo de hecho me acababa de parar. Nacho (Ignacio Baladán) ya estaba con el ‘gordi’ porque se acababa de despertar y yo estaba en el baño cepillándome cuando yo empiezo, o sea, cuando empiezo a ver que la, como que la cosa de vidrio del baño se empieza a mover", contó la influencer.

'La Segura' señaló que, en medio del temor, comenzó a preocuparse por su hijo Lucca. Incluso recordó una indicación que previamente le había dado a su pareja para una situación de emergencia. "Yo una vez le dije al amor, si en algún momento llega a pasar algo, si hay un temblor muy fuerte o bueno Dios no lo quiera, un terremoto o lo que sea, corran con el niño, o sea no me esperen a mí", relató.

PUEDES VER: Natalia Segura rompe en llanto al recibir el primer contenedor de su prometedor negocio junto con Ignacio Baladán: "Por nuestro hijo"

lr.pe

Natalia Segura explica por qué no pudo moverse durante el terremoto

Uno de los momentos más preocupantes para Natalia Segura ocurrió cuando intentó reaccionar ante el terremoto. "Mis piernas temblaban, no me podía ni mover, no podía caminar, yo tengo pues una condición que lo que hace es que en un momento donde el sistema nervioso como que interpreta que está asustado, con mucho miedo, con mucho nervio, no me deja mover, o sea las plasticidad se me aumenta al mil y aparte de eso me da clonus, que es un movimiento involuntario del cuerpo", explicó la influencer.

'La Segura' señaló que sus familiares están a salvo y mostró preocupación por las personas que resultaron afectadas. "Estoy viendo noticias y hay muchas personas afectadas. Si puedo ayudar en algo con mis redes sociales, díganme porfa", escribió en sus historias de Instagram.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Natalia Segura hace importante anuncio tras asegurar que la "desahuciaron" y revela medida radical que tomó: "No me quiero morir"

Natalia Segura hace importante anuncio tras asegurar que la "desahuciaron" y revela medida radical que tomó: "No me quiero morir"

LEER MÁS
Natalia Segura se quiebra al revelar el difícil diagnóstico que recibió: "Me 'desahuciaron' otra vez"

Natalia Segura se quiebra al revelar el difícil diagnóstico que recibió: "Me 'desahuciaron' otra vez"

LEER MÁS
Esposa de Ignacio Baladán se quiebra al confesar que operación por su enfermedad crónica falló: "No hubo mejoría"

Esposa de Ignacio Baladán se quiebra al confesar que operación por su enfermedad crónica falló: "No hubo mejoría"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Naldy Saldaña muestra chats con compañeras de La Bella Luz que evidenciarían su conocimiento sobre el acoso que sufría

Naldy Saldaña muestra chats con compañeras de La Bella Luz que evidenciarían su conocimiento sobre el acoso que sufría

LEER MÁS
Jean Paul Gabuteau es captado besando a su expareja tras rumores de embarazo de su esposa Silvia Cornejo

Jean Paul Gabuteau es captado besando a su expareja tras rumores de embarazo de su esposa Silvia Cornejo

LEER MÁS
María Pía Copello sorprende al revelar detalles desconocidos de su encuentro con futbolista Ferrán Torres: "Tragos van, tragos vienen"

María Pía Copello sorprende al revelar detalles desconocidos de su encuentro con futbolista Ferrán Torres: "Tragos van, tragos vienen"

LEER MÁS
Revelan que cantante de 'Amor rebelde' salió asustada tras reunión con Óscar Junior, líder de La Bella Luz: "Sus intenciones eran otras"

Revelan que cantante de 'Amor rebelde' salió asustada tras reunión con Óscar Junior, líder de La Bella Luz: "Sus intenciones eran otras"

LEER MÁS
Keiko Fujimori defiende a sus hijas Kyara y Kaori y responde a quienes la llaman ‘suegra’ en vivo: “No pueden decirme”

Keiko Fujimori defiende a sus hijas Kyara y Kaori y responde a quienes la llaman ‘suegra’ en vivo: “No pueden decirme”

LEER MÁS
Lucecita Ceballos llora en vivo y revela estado de salud de su familia tras terremoto de 7.4 en Colombia: “Nunca hemos pasado esto”

Lucecita Ceballos llora en vivo y revela estado de salud de su familia tras terremoto de 7.4 en Colombia: “Nunca hemos pasado esto”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025