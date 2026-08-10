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La aparición de Gloria Quintanilla, madre de Yahaira Plasencia, en un centro especializado en atención oncológica generó preocupación entre los seguidores de la cantante. La imagen fue difundida por el hermano de la salsera, y rápidamente despertó interrogantes sobre el estado de salud de la integrante de su familia.

Ante la atención que provocó la fotografía, la actual pareja de Luis Fernando decidió referirse al complicado momento que atraviesan sus seres queridos. Aunque la artista no reveló cuál es el diagnóstico de su madre, explicó que los últimos meses han estado marcados por la incertidumbre y resaltó la importancia de acompañar a quienes enfrentan una enfermedad.

Yahaira Plasencia comparte duro mensaje tras aparición de su madre en centro oncológico

La intérprete de 'El exmachito' reconoció que afrontar una enfermedad dentro de la familia representa un proceso difícil para todos los involucrados. La cantante explicó que la preocupación no se limita a quien recibe atención médica, sino que también alcanza a sus familiares, quienes viven momentos de incertidumbre mientras esperan la evolución de su ser querido.

En ese contexto, la cantante habló de su fe y aseguró que la oración ocupa un lugar importante en el proceso que atraviesa su familia. Yahaira Plasencia destacó que el apoyo emocional también resulta fundamental para una persona que enfrenta una enfermedad y destacó la necesidad de permanecer cerca de ella durante los momentos más complicados.

"El poder de Dios es inmenso que la oración tiene poder, pero también depende mucho de nosotros cómo tratamos a ese ser amado que está pasando por ese proceso complicado", expresó. Asimismo, consideró que acompañar y brindar respaldo constituye una de las formas más importantes de ayudar a quien atraviesa una situación de salud delicada.

"Admiro a cada persona que pasa por esta situación. Admiro a quienes también no lo logran porque sé que es terrible", agregó la exchica reality.

La salsera también afirmó que, pese al dolor y la dificultad del proceso, mantiene su confianza en Dios. "Lo he vivido, todavía lo vivo y es muy doloroso y complicado. Pero cuando tienes fe, estoy segura de que Dios te escucha y no te suelta de la mano", sostuvo.

Madre de Yahaira Plasencia, Gloria Quintanilla, es captada en centro oncológico

La preocupación comenzó luego de que Yorch Plasencia compartiera una fotografía de Gloria Quintanilla en un centro oncológico especializado. El registro mostró a la madre de Yahaira en dicho establecimiento y puso el foco sobre una situación familiar que hasta entonces había permanecido alejada de la exposición pública.

Su presencia en este tipo de institución provocó diversas especulaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, hasta el momento, la familia no ha confirmado públicamente cuál sería el diagnóstico ni ha brindado detalles específicos sobre el tratamiento que podría estar siguiendo.



