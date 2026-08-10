Bolivia registra su primer matrimonio civil homosexual, pero no modifica su normativa interna sobre la unión igualitaria

A pesar de este avance, Bolivia no ha legalizado el matrimonio igualitario. Foto: Composición LR/IGUAL Bolivia.

A pesar de este avance, Bolivia no ha legalizado el matrimonio igualitario. Foto: Composición LR/IGUAL Bolivia.

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Fabiana Bánzer y Scarlett Rocha se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en celebrar un matrimonio civil en Bolivia, tras casi cuatro años de gestiones y recursos judiciales para conseguir el reconocimiento legal de su unión. La ceremonia, que tuvo lugar en Santa Cruz, fue respaldada por organizaciones defensoras de los derechos LGBTIQ+, entre ellas la ONG Igual Bolivia.

"Después de un largo proceso administrativo y de dos acciones de amparo constitucional impulsadas por el equipo de la ONG Igual, esta pareja pudo decir finalmente: 'Sí, acepto', con el reconocimiento y la protección legal del Estado boliviano", señaló la organización.

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El proceso comenzó el 12 de octubre de 2022, cuando Bánzer y Rocha solicitaron formalmente contraer matrimonio. Desde entonces enfrentaron obstáculos administrativos y judiciales hasta conseguir que su unión fuera reconocida.

Un precedente sin cambiar la ley

El matrimonio no significa que Bolivia haya legalizado de manera general el matrimonio igualitario. La normativa del país mantiene una definición del matrimonio que limita esta institución a parejas formadas por un hombre y una mujer. Sin embargo, desde 2020 las parejas del mismo sexo pueden obtener reconocimiento estatal mediante la unión libre, aunque colectivos LGBTIQ+ sostienen que esta figura no posee el mismo reconocimiento social y jurídico que el matrimonio civil.

El caso de Bánzer y Rocha se apoyó, entre otros antecedentes, en la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en 2017 y relacionada con la identidad de género, la igualdad y la no discriminación de las parejas del mismo sexo.

La organización transfeminista La Pesada Subversiva sostuvo que fue "una durísima lucha legal contra las instituciones bolivianas", en la que la pareja tuvo que enfrentar discriminación y maltrato por parte de autoridades y servidores públicos.

Una puerta para otras familias

Para Igual Bolivia, el alcance del caso va más allá de la ceremonia celebrada en Santa Cruz. La organización afirmó que "este no es solamente un matrimonio civil", sino "la historia de dos personas que decidieron construir una vida juntas" y que durante años lucharon para que su familia fuera reconocida y protegida por la ley.

La ONG también sostuvo que el caso "abre una puerta de esperanza para muchas otras parejas y familias diversas que todavía esperan que sus derechos sean plenamente reconocidos".

La unión de Bánzer y Rocha, que requirió tres años y diez meses de lucha legal, se convierte así en un precedente dentro del debate sobre los derechos de las parejas del mismo sexo en Bolivia.

"Hoy celebramos que ese amor finalmente tiene el mismo reconocimiento y la misma dignidad ante la ley", manifestó Igual Bolivia.