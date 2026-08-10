Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Mark Vito Villanella sorprendió a sus seguidores al compartir un momento familiar que rápidamente captó la atención en redes sociales. El empresario estadounidense presentó por primera vez públicamente a su madre, quien reside en Estados Unidos, país de origen del exesposo de Keiko Fujimori.

La aparición de la progenitora del influencer se produjo en un video de TikTok, donde ambos participaron en una dinámica que dejó en evidencia la cercana relación que mantienen. Sin embargo, más allá de la complicidad entre madre e hijo, varios usuarios centraron sus comentarios en la apariencia de la señora y destacaron lo bien cuidada que luce, generando una ola de reacciones en la plataforma.

Mark Vito causa revuelo en redes al presentar a su madre por primera vez

El domingo 9 de agosto, Mark Vito sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez a su madre en sus redes sociales. El influencer norteamericano compartió un video en su cuenta oficial de TikTok, donde ambos protagonizaron un divertido momento que no tardó en ganar popularidad entre los usuarios de la plataforma.

La publicación generó una ola de comentarios, especialmente por la apariencia de la madre de la actual pareja de Leslie Echavarría. Los internautas también resaltaron la cercanía y complicidad entre ambos, dejando mensajes como: 'A Mark se le ve muy engreído con su mamá', 'qué guapa y qué bien cuidada se le ve', 'se parece mucho a su mamá' y 'qué graciosa y hermosa la mamá de Mark'.

La vez que la madre de Mark Vito conoció a su novia Leslie Echevarría

En septiembre de 2025, Mark Vito Villanella decidió dar un paso importante en su relación con Leslie Echavarría, que por entonces llevaba aproximadamente cinco meses. El empresario viajó junto a la influencer a Estados Unidos con la intención de presentarla oficialmente ante su madre y, fiel a su estilo, registró en redes sociales parte de este esperado encuentro.

Antes de llegar al lugar donde los esperaba su progenitora, el exesposo de Keiko Fujimori compartió un adelanto del momento y dejó entrever los nervios de su pareja ante la presentación. Finalmente, el encuentro se produjo en el aeropuerto, donde su madre recibió a Leslie con un afectuoso abrazo y una actitud bastante cordial. La escena evidenció desde el primer momento el buen recibimiento hacia la entonces nueva pareja de su hijo.