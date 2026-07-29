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Mark Vito hace inesperada aparición junto a su novia Leslie Echevarría en cena de gala de Keiko Fujimori y desfile militar

La presencia de los influencers Mark Vito y Leslie Echevarría en las actividades oficiales de Keiko Fujimori tras asumir la presidencia de Perú no pasó desapercibida en redes sociales.

Keiko Fujimori y Mark Vito se separaron en 2022. Actualmente, el influencer es novio de la profesora Leslie Echevarría.
Keiko Fujimori y Mark Vito se separaron en 2022. Actualmente, el influencer es novio de la profesora Leslie Echevarría. | Foto: composición Nacional Callao TV/Instagram
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La primera jornada oficial de Keiko Fujimori como presidenta del Perú no solo estuvo marcada por los actos protocolares. Entre los invitados a la cena de gala en Palacio de Gobierno apareció Mark Vito Villanella, exesposo de la mandataria, acompañado de su novia Leslie Echevarría. La escena, inesperada para muchos, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche y volvió a poner al empresario estadounidense y exparticipante de 'La Granja VIP Perú' en el centro de la atención pública.

El gesto no pasó desapercibido. En medio de la expectativa por el inicio del nuevo gobierno, la imagen de los influencers compartiendo espacios oficiales junto a Fujimori generó comentarios inmediatos y revuelo en redes sociales.

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Mark Vito y su novia aparecen en desfile cívico militar y cena de gala de Keiko Fujimori

Durante la cena de gala, Mark Vito apareció con traje azul, mientras Leslie Echevarría optó por un vestido azul. Ambos se dejaron fotografiar abrazados y sonrientes y, horas más tarde, difundieron las imágenes en sus cuentas oficiales.

Al día siguiente, en la Parada Cívico Militar 2026, el creador de contenido vistió un conjunto oscuro y la profesora eligió una pieza roja. La pareja se ubicó en el estrado reservado para familiares y allegados a la mandataria, donde también estuvieron otros parientes de Keiko, con excepción de su hija mayor, Kyara Villanella, y su hermano, Kenji Fujimori.

Mark Vito y Leslie Echevarría comparten contenido en redes sociales como pareja

Mark Vito y Leslie Echevarría comparten contenido en redes sociales como pareja. Foto: Instagram

Mark Vito y Leslie Echevarría comparten contenido en redes sociales como pareja

Mark Vito y Leslie Echevarría comparten contenido en redes sociales como pareja. Foto: Instagram

La escena cobra relevancia al recordar que Keiko Fujimori y Mark Vito anunciaron su separación en 2022, tras más de dos décadas de matrimonio. De esa unión nacieron Kyara y Kaori Villanella, quienes han acompañado a su madre en distintos momentos de su carrera política. En esta ocasión, la hija mayor no asistió a la parada militar, mientras que Kaori sí estuvo presente.

La aparición pública de Mark y Leslie junto a Keiko Fujimori generó un debate en redes sociales. Entre las críticas, se repitieron cuestionamientos a la presencia de dos figuras vinculadas a la farándula nacional en actos oficiales. Sin embargo, también surgieron voces que celebraron el gesto, al interpretarlo como un esfuerzo por mantener la armonía en beneficio de las hijas de la mandataria.

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