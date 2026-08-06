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Mario Hart decidió dejar atrás las tensiones con Magaly Medina y acudió al podcast de la periodista de espectáculos, donde sorprendió con confesiones sobre su vida personal. Entre ellas, una revelación que impactó a sus seguidores fue cuando el piloto admitió que lloró en soledad tras su separación de Korina Rivadeneira.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reconoció el dolor que le produjo cerrar su historia con la modelo venezolana, con quien tiene dos hijos. Semanas atrás, él mismo confirmó públicamente la ruptura definitiva, luego de meses de especulaciones en la farándula nacional.

Una imagen fría que escondía emociones

El tema surgió cuando Magaly Medina le preguntó por su nueva vida como soltero. Mario Hart respondió con calma que está rehaciendo su camino, aunque siempre pendiente de sus hijos. La conductora le señaló que proyectaba una imagen distante y sin sentimientos, lo que la llevó a cuestionar si realmente se entristecía. El piloto aclaró: “No es que no tenga emociones. Cuando me emociono, lo hago muy en privado. Lloro solo. No me gusta derrumbarme con gente.”

En esa línea, confesó que muy pocos amigos lo han visto llorar y que incluso sus padres le han hecho notar esa aparente frialdad, que él considera una especie de coraza que lo protege.

Fue entonces cuando Magaly le preguntó sin filtro si había sufrido por la ruptura con Korina Rivadeneira. Hart respondió con sinceridad que sí y que incluso lloró sin que su expareja lo supiera. “Por supuesto. Soy de no quedarme dándole muchas vueltas a las cosas. Me cuesta tomar decisiones, pero cuando las tomo es como que ya, listo. Ya procesé, ya decidí algo en general, con todo. Evidentemente sufrí, sufrí mucho. Pero, por ejemplo, creo que Korina no me ha visto llorar producto de la separación. Sí (lloré). Cuando me derribo, me derribo solo, en mi cama, solo, de noche. Y me puedo ahogar en llanto, pero solo”, manifestó.

Más adelante, el también exparticipante de ‘Combate’ explicó que el comportamiento de reprimir sus emociones lo acompaña desde niño y que incluso buscó ayuda psicológica para manejarlo. Magaly advirtió lo riesgoso que puede ser esa situación, tanto en lo emocional como en lo físico, por el impacto que puede tener en la salud.

Esas palabras llevaron a que el intérprete de ‘Yo no fui’ revelara que hace aproximadamente un año y medio, cuando aún estaba con la modelo venezolana, le detectaron un tumor en la cabeza que podría haber estado vinculado al estrés y la represión de sentimientos. Afortunadamente, el bulto resultó benigno y fue tratado con medicación, sin necesidad de cirugía.