HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Mario Hart hace sensible confesión y revela que lloró a escondidas por separación de Korina Rivadeneira: "Sufrí mucho. Ella no me ha visto"

Tras confirmar su separación de Korina Rivadeneira, Mario Hart limó asperezas con Magaly Medina y le confió a la conductora el sufrimiento que vivió a raíz de su ruptura con la modelo venezolana.

Mario Hart habló sobre su separación de Korina Rivadeneira en el podcast de Magaly Medina.
Mario Hart habló sobre su separación de Korina Rivadeneira en el podcast de Magaly Medina. | Foto: composición LR/YouTube/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Mario Hart decidió dejar atrás las tensiones con Magaly Medina y acudió al podcast de la periodista de espectáculos, donde sorprendió con confesiones sobre su vida personal. Entre ellas, una revelación que impactó a sus seguidores fue cuando el piloto admitió que lloró en soledad tras su separación de Korina Rivadeneira.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reconoció el dolor que le produjo cerrar su historia con la modelo venezolana, con quien tiene dos hijos. Semanas atrás, él mismo confirmó públicamente la ruptura definitiva, luego de meses de especulaciones en la farándula nacional.

PUEDES VER: Rosángela Espinoza llora tras sufrir irreparable pérdida y comparte desgarrador mensaje: "Descansa en paz, mi bebé"

lr.pe

Una imagen fría que escondía emociones

El tema surgió cuando Magaly Medina le preguntó por su nueva vida como soltero. Mario Hart respondió con calma que está rehaciendo su camino, aunque siempre pendiente de sus hijos. La conductora le señaló que proyectaba una imagen distante y sin sentimientos, lo que la llevó a cuestionar si realmente se entristecía. El piloto aclaró: “No es que no tenga emociones. Cuando me emociono, lo hago muy en privado. Lloro solo. No me gusta derrumbarme con gente.”

En esa línea, confesó que muy pocos amigos lo han visto llorar y que incluso sus padres le han hecho notar esa aparente frialdad, que él considera una especie de coraza que lo protege.

PUEDES VER: Mackeily Luján asegura que Naldy Saldaña nunca le reveló que sufría tocamientos indebidos en La Bella Luz: "No tuvo esa confianza de contarme"

lr.pe

Fue entonces cuando Magaly le preguntó sin filtro si había sufrido por la ruptura con Korina Rivadeneira. Hart respondió con sinceridad que sí y que incluso lloró sin que su expareja lo supiera. “Por supuesto. Soy de no quedarme dándole muchas vueltas a las cosas. Me cuesta tomar decisiones, pero cuando las tomo es como que ya, listo. Ya procesé, ya decidí algo en general, con todo. Evidentemente sufrí, sufrí mucho. Pero, por ejemplo, creo que Korina no me ha visto llorar producto de la separación. Sí (lloré). Cuando me derribo, me derribo solo, en mi cama, solo, de noche. Y me puedo ahogar en llanto, pero solo”, manifestó.

Más adelante, el también exparticipante de ‘Combate’ explicó que el comportamiento de reprimir sus emociones lo acompaña desde niño y que incluso buscó ayuda psicológica para manejarlo. Magaly advirtió lo riesgoso que puede ser esa situación, tanto en lo emocional como en lo físico, por el impacto que puede tener en la salud.

Esas palabras llevaron a que el intérprete de ‘Yo no fui’ revelara que hace aproximadamente un año y medio, cuando aún estaba con la modelo venezolana, le detectaron un tumor en la cabeza que podría haber estado vinculado al estrés y la represión de sentimientos. Afortunadamente, el bulto resultó benigno y fue tratado con medicación, sin necesidad de cirugía.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mario Hart lanza desgarrador pedido tras el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira: “Señor, cuida a mis hijos”

Mario Hart lanza desgarrador pedido tras el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira: “Señor, cuida a mis hijos”

LEER MÁS
Mario Hart revela con quién vive en su casa de soltero tras su separación de Korina Rivadeneira: "Con una chica"

Mario Hart revela con quién vive en su casa de soltero tras su separación de Korina Rivadeneira: "Con una chica"

LEER MÁS
Mario Hart queda avergonzado tras descubrir inesperado objeto en su casa de soltero: "¿Qué hace esto acá?"

Mario Hart queda avergonzado tras descubrir inesperado objeto en su casa de soltero: "¿Qué hace esto acá?"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Hart revela que le detectaron un tumor y cuenta cómo recibió el diagnóstico: "Dolores muy fuertes..."

Mario Hart revela que le detectaron un tumor y cuenta cómo recibió el diagnóstico: "Dolores muy fuertes..."

LEER MÁS
Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

LEER MÁS
Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

LEER MÁS
Testigos denuncian presuntos maltratos de Óscar Junior, hijo del dueño de La Bella Luz: "Humilla a los demás"

Testigos denuncian presuntos maltratos de Óscar Junior, hijo del dueño de La Bella Luz: "Humilla a los demás"

LEER MÁS
Rosángela Espinoza llora tras sufrir irreparable pérdida y comparte desgarrador mensaje: "Descansa en paz, mi bebé"

Rosángela Espinoza llora tras sufrir irreparable pérdida y comparte desgarrador mensaje: "Descansa en paz, mi bebé"

LEER MÁS
Óscar Junior toma el control de 'La Bella Luz' tras la renuncia de su padre a la orquesta por caso Naldy Saldaña

Óscar Junior toma el control de 'La Bella Luz' tras la renuncia de su padre a la orquesta por caso Naldy Saldaña

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025