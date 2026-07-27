Mario Hart queda avergonzado tras descubrir inesperado objeto en su casa de soltero: "¿Qué hace esto acá?"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Mario Hart quedó al descubierto durante un recorrido por la casa de soltero que adquirió tras su separación de Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos. Todo ocurrió cuando Shirley Arica visitó la vivienda como parte de su programa de YouTube y decidió inspeccionar cada rincón de la propiedad, hasta que abrió un cajón de la cocina y encontró una caja de preservativos, dejando al piloto completamente sorprendido.

El exchico reality no pudo ocultar su nerviosismo al ver el hallazgo y reaccionó de inmediato entre risas: "¿Qué hace esta huev*** acá? Tu producción lo ha sembrado, ¿no?", comentó intentando restarle importancia a la escena. Sin embargo, la popular 'Chica realidad' continuó revisando el contenido de la caja y comprobó que los preservativos estaban completos.

Shirley Arica sorprende a Mario Hart al revisar los cajones de su cocina

La visita de la ganadora de 'La granja VIP Perú' a la nueva casa de Mario Hart, ubicada cerca de Asia, estuvo marcada por momentos de humor desde el inicio. La modelo explicó que quería mostrar cómo era la vida del piloto en su etapa de soltero y, con total confianza, comenzó a inspeccionar cada rincón.

Antes del inesperado hallazgo, la modelo encontró varias cervezas en el refrigerador y comentó entre bromas que era lo que esperaba encontrar en la vivienda de un hombre soltero. Su curiosidad aumentó y decidió continuar inspeccionando el resto de los compartimentos de la cocina, pese a que el piloto le preguntó sorprendido: "¿Así vas a empezar a abrir todas las cosas?". Ella respondió sin dudar: "Claro, la gente quiere saber qué tiene Mario Hart en sus cajones".

Fue entonces cuando abrió uno de los cajones y encontró una caja de preservativos de color verde. La reacción del exchico reality fue inmediata, ya que se sonrojó y trató de justificar el inesperado objeto asegurando que desconocía cómo había llegado hasta allí.

Mario Hart y Shirley Arica revisan el objeto encontrado

El exchico reality insistió en que el hallazgo no tenía explicación y lanzó entre bromas: "¿Qué hace esta huevada acá? Tu producción lo ha sembrado, ¿no?", intentando convencer a Shirley Arica de que todo se trataba de una broma.

Shirley Arica revisó la caja que encontró en los cajones para comprobar su contenido ante la insistencia de Mario Hart. El piloto, aún avergonzado, comentó: "Justo decía no vaya a ser que encuentren huev**** por ahí. Está cerrado, sácalos, cuenta", dando paso a que la modelo verificara cuántas unidades había en el interior.

Ambos confirmaron que la caja estaba completa y que ninguno había sido utilizado, detalle que alivió al exointegrante de 'Esto es guerra' tras el incómodo momento. Luego de comprobarlo, Shirley Arica cerró la escena con humor al afirmar: "Están interesantes estos cajones".