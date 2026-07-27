Mario Hart no descarta tener más hijos y revela que congelará su esperma tras su ruptura con Korina Rivadeneira: “Por si acaso”
Mario Hart afirma que planea congelar sus espermatozoides antes de someterse a una vasectomía tras su ruptura con Korina Rivadeneira. Aunque está feliz con sus dos hijos, no descarta ampliar su hogar en el futuro.
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Mario Hart asegura que trata de pasar todo el tiempo con sus hijos, a pesar de ya no mantener una relación con Korina Rivadeneira. Sin embargo, el piloto de autos no descarta volverse a enamorar ni tener más hijos. Por eso, piensa realizarse un test para saber qué tan fértil sigue siendo.
Asimismo, el exconductor del podcast 'Sin más que decir' sostuvo que se someterá a la vasectomía, con la finalidad de que no pueda embarazar a nadie de manera natural. Si en un futuro decide tener un tercer hijo, acudirá a la tecnología de reproducción asistida.
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Mario Hart desea tener más hijos
Mario Hart, quien reveló qué fue lo más difícil de su separación con Korina Rivadeneira, anunció que pronto se operará; sin embargo, antes congelará sus espermatozoides para preservar su fertilidad. "Por si acaso, uno nunca sabe", dijo.
En la actualidad, el exchico reality manifestó que está feliz con tener solo a Lara y Marito, sin embargo, tal vez en cinco o 10 años desee aumentar su familia. "Ahorita es un ‘no’ rotundo, yo estoy feliz con mis dos hijos, pero mi experiencia me ha enseñado que nunca debes decirle no a nada", agregó.
Mario Hart elogia a Korina Rivadeneira
En otro momento de la entrevista con Shirley Arica, el piloto de autos reveló lo que piensa de Korina Rivadeneira, a pesar de que ya no son pareja desde inicios de este 2026. "Es una mujer espectacular, una madre increíble. Ha sido una linda compañera los últimos 10 años de mi vida, nueve para ser exacto", comentó.
Mario Hart recordó que durante los primeros meses de su relación, vivieron muchos momentos complicados, como su casi deportación, por lo que pensó que ya habían pasado lo peor. "Dijimos: ‘con esto que hemos podido sobrevivir, ya no va a haber absolutamente nada que nos que nos separe’. Así pensábamos", indicó Mario Hart, quien aclaró que no revelará el verdadero motivo de la ruptura. Sin embargo, descartó que haya habido una infidelidad. "Lo que más tranquilo nos deja a los dos es que no hubieron terceros, que no hubo que no hubo nada externo que haya influenciado en nuestra decisión. Fue una decisión muy de los dos", añadió.