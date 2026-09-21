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ICE sin límites | Agentes migratorios amenaza con un arma activista que lo estaba grabando: ¿Hubieron heridos?

El activista estaba grabando un operativo del ICE cuando un agente lo empezó a amenazar. Todo el hecho quedó registrado en un video.

Agente migratorio del ICE amenaza con un arma activista que lo estaba grabando.
Agente migratorio del ICE amenaza con un arma activista que lo estaba grabando. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Un nuevo incidente que involucra a un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y a un inmigrante ha generado gran preocupación en la localidad. Un reciente video difundido el pasado 19 de septiembre reveló el preciso instante en el que un supuesto agente encubierto del ICE desenfunda su arma mientras un activista comunitario documenta todo el operativo desde un automóvil.

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Agentes del ICE utilizaron su arma contra un activista que lo grabó durante una intervención

Según la información difundida por el medio N+ Univisión, el activista, identificado como Arturo, documentó la llegada de los agentes federales y además difundió alertas sobre los posibles operativos del ICE con la finalidad de advertir a la comunidad hispana.

El relato reveló que el agente estaba dentro de su vehículo cuando Arturo se le acercó y comenzó a grabarle el rostro. En ese momento, el funcionario mostró su arma de fuego, una acción que el activista interpretó como una posible amenaza. Asimismo, en las imágenes, se escucha a Arturo preguntarle al agente: "¿Por qué sacaste tu arma cuando llegué? Estoy desarmado… ¿Me quieres disparar?".

Como el episodio fue difundido en redes sociales, rápidamente se volvió viral, por lo que generó todo tipo de reacciones entre las personas que siguen de cerca las acciones de los agentes del ICE y también los operativos migratorios en EE.UU.

Un punto de tensión para inmigrantes en National City en EE.UU.

Este incidente ocurrió en National City, una ciudad del condado de San Diego con una importante presencia hispana. En este sentido, durante los últimos meses ha sido escenario de protestas y movilizaciones relacionadas con las operaciones de las autoridades federales.

Días antes del episodio mencionado, se reportó la presencia de agentes federales en diversos sectores del condado de San Diego. Una de las acciones que más llamó la atención fue el arresto de un estudiante cerca de San Diego City College y la detención de ciudadanas estadounidenses vinculadas a grupos de vigilancia comunitaria en City Heights, quienes se encontraban registrando con sus teléfonos las actividades de las autoridades.

Por último, hasta el cierre de esta nota, no se ha informado de personas heridas por disparos durante los incidentes. Además, en el video no se especifica la intención del agente al mostrar el arma al inmigrante, por lo que las autoridades siguen investigando todo el hecho.

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