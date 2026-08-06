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Rosángela Espinoza llora tras sufrir irreparable pérdida y comparte desgarrador mensaje: "Descansa en paz, mi bebé"

La participante de 'Esto es guerra' Rosángela Espinoza conmovió a sus seguidores al compartir una lamentable noticia y el dolor que atraviesa por esta despedida.

Rosángela Espinoza compartió triste noticia en sus redes sociales el 6 de agosto.
Rosángela Espinoza compartió triste noticia en sus redes sociales el 6 de agosto. | Foto: composición LR/Instagram
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Rosángela Espinoza atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. A través de sus redes sociales, la integrante de ‘Esto es guerra’ conmovió a sus seguidores al anunciar la partida de Tommy, su inseparable compañero durante casi una década, al que rescató en 2016 y consideraba como un hijo.

La popular ‘Rocha’ compartió en Instagram una serie de fotografías junto a su mascota, acompañadas de un extenso mensaje en el que revive la historia de Tommy y expresa el dolor de despedirlo. Sus palabras transmiten tanto la tristeza de la pérdida como la gratitud por los años compartidos.

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Rosángela Espinoza anuncia la muerte de su perro Tommy

En su publicación, Rosángela Espinoza recordó el día en que conoció a su perrito: “Tommy Espinoza. Descansa en paz, mi bebé. Gracias por tanto amor. El 4 de diciembre de 2016 te encontré en la pista y desde ese momento te rescaté y te llevé conmigo. Ahí empezó nuestra historia”.

La modelo e influencer destacó que Tommy fue testigo de sus momentos más importantes. “Fuiste testigo de mis alegrías, de mis sueños, de mis lágrimas, de mis logros y de mis derrotas. Siempre estuviste ahí, esperándome con el mismo amor, sin importar cómo hubiera sido mi día”, compartió.

La despedida estuvo marcada por sentimientos encontrados. Rosángela escribió: “Hoy mi corazón se rompe al despedirte, pero también se llena de gratitud por haber tenido el privilegio de compartir tantos años contigo”.

Rosángela Espinoza compartió triste noticia en sus redes sociales el 6 de agosto.

Rosángela Espinoza compartió triste noticia en sus redes sociales el 6 de agosto. Foto: composición LR/Instagram

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La participante de ‘Esto es guerra’ también recordó a Bianca, otra de sus perritas fallecidas, y cómo su hija Bonita mantiene vivo ese lazo. “Bianca dejó en este mundo el regalo más hermoso: Bonita, su hija. Cada vez que la abrace, sentiré que una parte de ella sigue conmigo. Y cada vez que recuerde tu mirada, sabré que el amor verdadero nunca desaparece”, agregó.

La modelo expresó que ahora siente que sus dos mascotas la acompañan desde otro lugar: “Hoy el cielo tiene a mis dos bebés, y yo me quedo aquí, extrañándolos cada día, agradeciendo a Dios por haberme permitido amarlos. Sé que algún día volveremos a encontrarnos.”

Finalmente, cerró con un mensaje de esperanza y amor eterno. “Los amo para siempre, Bianca y Tommy. Gracias por acompañarme en los capítulos más importantes de mi vida. Hasta que nos volvamos a ver”, sentenció.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias de parte de sus seguidores, quienes destacaron el amor que Rosángela profesó en vida a sus mascotas y la manera en que convirtió su vínculo con ellos en un ejemplo de cariño incondicional.

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