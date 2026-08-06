Mackeily Luján dio su descargo sobre la denuncia de Naldy Saldaña en conferencia de prensa de La Bella Luz este jueves 6 de agosto. | Foto: composición LR/TikTok/ATV

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Mackeily Luján cuenta su verdad y asegura que Naldy Saldaña nunca le confesó que sufría tocamientos indebidos de parte de César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz y primo del dueño, Óscar Custodio.

En medio del repudio general tras la denuncia de la exintegrante, Luján —quien continúa en la agrupación de cumbia— fue señalada de presuntamente conocer la situación de la agraviada y no apoyarla. Sin embargo, la cantante desmiente esa versión y ofrece su propio relato de los hechos.

Cantante Mackeily Luján habla sobre el caso de Naldy Saldaña en conferencia de prensa de La Bella Luz

Mackeily Luján se pronunció en una conferencia de prensa realizada por los integrantes de La Bella Luz junto al fundador Óscar Custodio, en torno a la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos.

En la actividad, la artista, quien previamente se solidarizó en redes sociales con su excompañera, reafirmó su apoyo hacia la denunciante e hizo un llamado a la justicia. “Estoy en la posición, como mujer, para comenzar, que se haga justicia, que se llegue al fondo de esto. Y me pongo en la posición no solo de Naldy, sino también de cualquier mujer”, manifestó.

Mackeily Luján asegura que desconocía el abuso que vivía Naldy Saldaña en La Bella Luz

La cantante se refirió a las acusaciones que la señalaban de haber tenido conocimiento de lo que sufría Saldaña dentro de La Bella Luz. Explicó que estaba enterada de un agravio, pero desconocía la magnitud de lo ocurrido y que Naldy nunca le confió directamente lo que atravesaba. “Ahora, la pregunta sobre si yo sabía o no directamente… El día que Naldy falta a los eventos yo me hago la pregunta de por qué no está. Empiezo a preguntar si alguien sabía, para lo cual me contestan de que hubo una falta de respeto de parte del señor César hacia Naldy, pero no sabía la magnitud. Nunca vi los videos, tampoco Naldy tuvo esa confianza de contarme a mí el problema que estaba atravesando”, afirmó.

En esa línea, Luján aseguró que, de haberlo sabido, hubiera acompañado a su compañera en la denuncia contra el director musical y en alzar la voz frente a los abusos. “Pero eso no quita que, de repente, si ella me lo hubiera contado, yo le hubiera apoyado a hacer la denuncia. Incluso le hubiera dicho que no se calle porque ninguna mujer merece callar este tipo de abuso”, declaró.

Más adelante, Mackeily se refirió al video viral en el que César Sánchez lanza un duro mensaje frente a todos los integrantes de La Bella Luz, incluyendo al dueño Óscar Custodio y a Naldy, quien aparece llorando en silencio con la cabeza baja. Según su relato, en esa ocasión notó la tristeza de su compañera y le ofreció ayuda, aunque ella tampoco le confió lo que estaba viviendo. “El día que yo la apoyo, que la veo llorando, como hubiera visto llorando a cualquier compañera, le pregunto si estaba bien, porque la veo triste, a lo que ella me responde: ‘No’. Le digo: ‘¿Quieres que te saque, que salgamos?’. Ella me dice que sí. Ahí yo la saco. Sé que se preguntan si ella me dijo algo en ese momento. No me dijo nada. Solamente estaba triste, estaba llorando. Le dije: ‘Respira un rato, voy a regresar para que tú también puedas regresar’”, sentenció.