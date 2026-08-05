Kevin Díaz preocupa tras sufrir aparatosa caída desde ocho metros de altura en 'Esto es Guerra'

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Kevín Díaz encendió las alarmas tras sufrir un aparatoso accidente durante la emisión en vivo de 'Esto es guerra'. El participante cayó desde aproximadamente ocho metros de altura durante una prueba de alto riesgo, luego de que la colchoneta que debía amortiguar el impacto fallara. Aunque sus compañeros reaccionaron de inmediato al percatarse de la gravedad del incidente, el reality continuó con su programación sin brindar información sobre el estado de salud del competidor, lo que generó indignación entre los televidentes y de Magaly Medina.

El hecho también fue abordado por la popular 'Urraca' en 'Magaly TV, la firme', donde cuestionó las medidas de seguridad del programa y la falta de explicaciones tras el accidente. "De repente, tal vez mañana lo hagan, pero hoy ese chico puede estar en graves problemas físicos, porque al caer de ocho metros de esa manera, parado, puede haberse roto una pierna, fracturado la columna...", expresó.

Kevín Díaz preocupa tras caída en 'Esto es guerra'

Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina mostraron el momento en que Kevín Díaz sufrió la fuerte caída durante una de las competencias de altura de 'Esto es guerra'. Según se observó, la colchoneta que debía amortiguar el impacto presentó una falla, provocando que el accidente terminara de manera aparatosa.

Tras la caída, los propios integrantes del reality fueron los primeros en advertir la gravedad de lo ocurrido y comenzaron a pedir ayuda a gritos. Sin embargo, de acuerdo con las imágenes presentadas, la producción omitió los momentos posteriores, incluyendo la atención que habría recibido el participante por parte de una ambulancia.

En redes sociales, numerosos usuarios expresaron su preocupación por el estado de salud de Kevín Díaz, pareja de Onelia Molina, y recordaron otros accidentes ocurridos en el programa, como los protagonizados por Elías Montalvo, Austin Palao, Pancho Rodríguez y Gabriel Meneses. A raíz de ello, varios internautas responsabilizaron a la producción del reality por las medidas de seguridad implementadas durante las competencias.

Magaly Medina critica medidas de seguridad de 'Esto es guerra'

La conductora dedicó varios minutos a analizar el accidente protagonizado por Kevín Díaz, conocido también por su cercanía sentimental con Onelia Molina. La periodista puso en duda las medidas de seguridad implementadas por la producción del reality y cuestionó el estado del implemento que debía proteger al participante.

"Y la lona o, o no sé qué era, una colchoneta, pero ¿cómo una colchoneta se puede romper? ¿Cómo puedes poner una colchoneta que te tiene que proteger en caso que te caigas y ahí tenías que haber caído? ¿Cómo se puede haber roto? ¿Cómo se puede haber desprendido?", manifestó.