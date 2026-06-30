Onelia Molina confiesa la razón por la que aún no oficializa con el venezolano Kevin Díaz: “Elijo conocer mucho más a las personas”
Onelia Molina se mostró feliz por sus salidas con Kevin Díaz, sin embargo, asegura que se tomará su tiempo para poder iniciar una relación formal con el venezolano.
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Onelia Molina y Kevin Díaz continúan compartiendo salidas. A pesar de que sus amigos y el público les piden que oficialicen, la expareja de Mario Irivarren indicó que se tomará un tiempo para conocer bien a su compañero de ‘Esto es guerra’, porque ya no quiere volver a equivocarse en el plano romántico.
“Que la gente hable, no importa. Yo siempre voy a mis tiempos, como fluya, cuando yo quiera, como quiera. Ya aprendí, tengo que conocer a las personas bien, no quiero volver a sentirme mal ni lastimar a los demás”, manifestó Onelia Molina cuando le preguntaron sobre Kevin Díaz, con quien hace poco viajó a Colombia.
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Onelia Molina no quiere apresurarse con Kevin Díaz
Al ser consultada sobre cómo van las salidas con Kevin Díaz, la integrante de los ‘guerreros’ no pudo ocultar su sonrisa. “Increíble, increíble… no sé si me han visto, pero estoy mucho mejor. Estoy tranquila, estoy feliz. De verdad que hace mucho tiempo no me sentía así”, comentó para las cámaras de ‘América espectáculos’.
Asimismo, minimizó su pasado con Mario Irivarren. “¿Qué pasado?”, dijo entre risas, para luego comentar cómo se encuentra en la actualidad. “De verdad que estoy muy tranquila. De acá a un tiempo, ya me siento muy feliz y muy tranquila”, añadió.
Por otro lado, cuando la reportera le dijo que estaba haciendo sufrir a Kevin Díaz al hacerlo esperar mucho, Onelia Molina manifestó: “Ya he pasado por mucho y creo que ahora elijo conocer mucho más a las personas y yo creo que mientras él y yo estemos tranquilos con la decisión y cómo lo estamos llevando, si él está feliz y yo estoy feliz, basta y sobra”.
“Tranquila, él supo esperar por ti, y ahora lo hará igual”, “Cuando no se está seguro al 100%, es mejor así, porque al final se sufre mucho y lo digo por experiencia, yo aún ando sanando mis heridas y eso que ya pasó más de un año”, “Porque no lo ama, solo es su amigo con derecho”, “Kevin, disfruta la equivocada mientras llega la indicada” y “Haces lo correcto para no tropezar con la misma piedra, para no volver a cometer los mismos errores. Onelia, se respeta la decisión que tomes, sigue adelante, tienes que pensarlo bien para no caer en lo mismo”; fueron algunos comentarios de usuarios de Instagram.