HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Onelia Molina confiesa la razón por la que aún no oficializa con el venezolano Kevin Díaz: “Elijo conocer mucho más a las personas”

Onelia Molina se mostró feliz por sus salidas con Kevin Díaz, sin embargo, asegura que se tomará su tiempo para poder iniciar una relación formal con el venezolano.


Onelia Molina desea tomarse un tiempo antes de oficializar con Kevin Díaz.
Onelia Molina desea tomarse un tiempo antes de oficializar con Kevin Díaz. | Foto: captura/América TV
Escuchar
Resumen
Compartir

Onelia Molina y Kevin Díaz continúan compartiendo salidas. A pesar de que sus amigos y el público les piden que oficialicen, la expareja de Mario Irivarren indicó que se tomará un tiempo para conocer bien a su compañero de ‘Esto es guerra’, porque ya no quiere volver a equivocarse en el plano romántico.

“Que la gente hable, no importa. Yo siempre voy a mis tiempos, como fluya, cuando yo quiera, como quiera. Ya aprendí, tengo que conocer a las personas bien, no quiero volver a sentirme mal ni lastimar a los demás”, manifestó Onelia Molina cuando le preguntaron sobre Kevin Díaz, con quien hace poco viajó a Colombia.

PUEDES VER: ¡Ni Said Palao! Alejandra Baigorria le ruega a su hermano Sergio, entre lágrimas, que nunca le falle: “Es el hombre más importante de mi vida”

lr.pe

Onelia Molina no quiere apresurarse con Kevin Díaz

Al ser consultada sobre cómo van las salidas con Kevin Díaz, la integrante de los ‘guerreros’ no pudo ocultar su sonrisa. “Increíble, increíble… no sé si me han visto, pero estoy mucho mejor. Estoy tranquila, estoy feliz. De verdad que hace mucho tiempo no me sentía así”, comentó para las cámaras de ‘América espectáculos’.

Asimismo, minimizó su pasado con Mario Irivarren. “¿Qué pasado?”, dijo entre risas, para luego comentar cómo se encuentra en la actualidad. “De verdad que estoy muy tranquila. De acá a un tiempo, ya me siento muy feliz y muy tranquila”, añadió.

Por otro lado, cuando la reportera le dijo que estaba haciendo sufrir a Kevin Díaz al hacerlo esperar mucho, Onelia Molina manifestó: “Ya he pasado por mucho y creo que ahora elijo conocer mucho más a las personas y yo creo que mientras él y yo estemos tranquilos con la decisión y cómo lo estamos llevando, si él está feliz y yo estoy feliz, basta y sobra”.

“Tranquila, él supo esperar por ti, y ahora lo hará igual”, “Cuando no se está seguro al 100%, es mejor así, porque al final se sufre mucho y lo digo por experiencia, yo aún ando sanando mis heridas y eso que ya pasó más de un año”, “Porque no lo ama, solo es su amigo con derecho”, “Kevin, disfruta la equivocada mientras llega la indicada” y “Haces lo correcto para no tropezar con la misma piedra, para no volver a cometer los mismos errores. Onelia, se respeta la decisión que tomes, sigue adelante, tienes que pensarlo bien para no caer en lo mismo”; fueron algunos comentarios de usuarios de Instagram.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Sin Kevin Díaz! Onelia Molina sorprende al dejarse ver muy cercana a estrella y capitán de la selección uruguaya en Miami

¡Sin Kevin Díaz! Onelia Molina sorprende al dejarse ver muy cercana a estrella y capitán de la selección uruguaya en Miami

LEER MÁS
¡Confirmado! Onelia Molina oficializa a Kevin Díaz y revela desde cuándo salen juntos: "Nos hemos dado esta oportunidad"

¡Confirmado! Onelia Molina oficializa a Kevin Díaz y revela desde cuándo salen juntos: "Nos hemos dado esta oportunidad"

LEER MÁS
Onelia Molina impacta al comprarse su primer departamento y muestra cómo luce: "El hogar de mis sueños"

Onelia Molina impacta al comprarse su primer departamento y muestra cómo luce: "El hogar de mis sueños"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Ni Said Palao! Alejandra Baigorria le ruega a su hermano Sergio, entre lágrimas, que nunca le falle: “Es el hombre más importante de mi vida”

¡Ni Said Palao! Alejandra Baigorria le ruega a su hermano Sergio, entre lágrimas, que nunca le falle: “Es el hombre más importante de mi vida”

LEER MÁS
Isabella Ladera conmueve con dolorosa confesión al confirmar que su hijo con Hugo García nacerá pronto: "Con el corazón roto"

Isabella Ladera conmueve con dolorosa confesión al confirmar que su hijo con Hugo García nacerá pronto: "Con el corazón roto"

LEER MÁS
Hija mayor de Pamela López rompe su silencio tras ser desalojada por el padre de Christian Cueva: "No dejo de ser una niña que debe ser mantenida por sus padres"

Hija mayor de Pamela López rompe su silencio tras ser desalojada por el padre de Christian Cueva: "No dejo de ser una niña que debe ser mantenida por sus padres"

LEER MÁS
Captan a Pamela López con Dayron Martín en un local nocturno tras revelarse encuentros entre ambos: 'Amor y fuego' muestra imágenes

Captan a Pamela López con Dayron Martín en un local nocturno tras revelarse encuentros entre ambos: 'Amor y fuego' muestra imágenes

LEER MÁS
Gemelos 'Paletazo' dejan al descubierto a querido chico reality de 'Esto es guerra' y revelan romance oculto: "Ahora tiene hijos"

Gemelos 'Paletazo' dejan al descubierto a querido chico reality de 'Esto es guerra' y revelan romance oculto: "Ahora tiene hijos"

LEER MÁS
Querido chico reality de 'Esto es guerra' lo dejó todo en Perú, tuvo su primera hija y confiesa cruda realidad: "Sin herencia ni ayuda de nadie"

Querido chico reality de 'Esto es guerra' lo dejó todo en Perú, tuvo su primera hija y confiesa cruda realidad: "Sin herencia ni ayuda de nadie"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025