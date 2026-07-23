Said Palao genera revuelo por conducta hacia Alejandra Baigorria en plena semifinal de 'Esto es guerra'

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Alejandra Baigorria reapareció en ‘Esto es guerra’ para acompañar a Said Palao durante la gran semifinal del reality. La empresaria llegó al set luego de la polémica generada por el ampay protagonizado por su esposo en Argentina y mostró su respaldo durante la competencia. Sin embargo, una escena entre ambos durante la celebración del triunfo del chico reality generó comentarios entre los usuarios en redes sociales.

El chico reality, hoy gerente general de la empresa Agarra tu gringa, fue señalado de protagonizar un desplante hacia su cónyuge en plena transmisión, frente a la mirada de miles de televidentes que seguían el sintonizado reality de América TV.

Cuestionan a Said Palao su conducta hacia Alejandra Baigorria

Todo ocurrió en plena semifinal de ‘Esto es guerra’, cuando Said Palao le dio el punto decisivo a los ‘guerreros’ tras vencer en un duelo de infarto a ‘Pancho’ Rodríguez. Al bajar del circuito, mientras Alejandra Baigorria lo esperaba sonriente, el chico reality corrió primero a abrazar a sus compañeros de equipo.

La ‘Gringa de Gamarra’ permaneció a un lado y lo tocó en el brazo mientras le decía: “Bien, amor”. Al no recibir respuesta, repitió el apelativo con más fuerza hasta que él volteó hacia ella. Luego, ambos se dieron un beso antes de que Said regresara con sus compañeros.

Algunos usuarios interpretaron la escena como un desplante y expresaron sus críticas en redes sociales. “Ay, ¡no! Ni festejaba con ella”, “Alejandra lo busca y parece que Said ni le hace caso”, “Palta, ella lo busca a él. ¿Él acaso baja y va a besarla?” y “Creí que el tipo bajaría y correría a los brazos de Alejandra a celebrar con ella” fueron algunos de los comentarios en TikTok. Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado sobre las críticas.