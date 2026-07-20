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Onelia Molina atraviesa uno de los momentos más felices de su vida sentimental junto a Kevin Díaz. La integrante de 'Esto es guerra' celebró recientemente su cumpleaños 28 rodeada de familiares y amigos, pero fue el romántico gesto del modelo venezolano el que terminó robándose toda la atención. La odontóloga contó que su pareja la sorprendió desde la medianoche con una serenata, regalos y un especial almuerzo familiar, detalles que la emocionaron profundamente.

Tras compartir imágenes de la celebración en redes sociales, la arequipeña fue consultada por 'América hoy' sobre los rumores de que el chico reality habría asumido todos los gastos de la fiesta. Aunque evitó profundizar en ese tema, sí reveló las sorpresas que recibió de su pareja y aseguró que ambos están disfrutando una etapa muy especial en su relación. "Estamos viviendo una etapa muy bonita. Me he conocido un chico encantador, pero tampoco quiero saltarme etapas", expresó.

Onelia Molina revela las románticas sorpresas que Kevin Díaz preparó por su cumpleaños

Durante la inauguración del nuevo salón de uñas y pestañas de Kevin Díaz, Onelia Molina recordó cómo comenzó la celebración de su cumpleaños. La odontóloga reveló que el venezolano esperó la llegada de las 12 de la noche para cantarle el tradicional "Feliz cumpleaños" y luego continuó sorprendiéndola con una serie de detalles que marcaron la fecha.

"Después sí me hizo una recontra sorpresa en la cama, un montón de regalos", contó la integrante de 'Esto es guerra'. Sin embargo, explicó que el momento más especial fue cuando el modelo organizó un almuerzo junto a toda su familia. "Nos invitó también al almuerzo con mi familia. Ese día yo quedé, como dije, yo quedé babeando por ese hombre porque ese día sí me hizo sentir querida, amada", afirmó.

Onelia Molina habla de su relación con Kevin Díaz y lanza una indirecta

Durante la entrevista, Kevin Díaz también sorprendió a Onelia Molina con un beso inesperado, provocando la reacción de la odontóloga, quien no ocultó su emoción. Pese al buen momento que atraviesan, dejó en claro que todavía no piensa apresurar los siguientes pasos de la relación y prefiere que todo ocurra de manera natural. "Si se pueden dar cuenta, estamos viviendo una etapa muy bonita. Me he conocido un chico encantador, pero tampoco quiero saltarme etapas. Yo creo que el tiempo al tiempo; si las cosas van bien y si Dios quiere, quién sabe, más adelante", manifestó.

La integrante de 'Esto es guerra' dejó una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja Mario Irivarren, con quien terminó su relación tras un sonado ampay. "Personas que te hacen sentir cosas en un mes que otras personas no te hicieron sentir en muchos años. yo creo que no es el tiempo, es la persona (...) No sé si está delusionada, pero la verdad es que estoy sintiendo muchas cosas bonitas", concluyó.