Universitario retira a La Bella Luz de su aniversario tras grave denuncia de Naldy Saldaña: "Expresamos nuestra solidaridad"

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Universitario de Deportes anunció que La Bella Luz ya no formará parte del 'U Fest', evento programado para este sábado 8 de agosto por el 102.° aniversario del club. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales, luego de la denuncia pública presentada por la cantante Naldy Saldaña contra el director musical de la agrupación por presuntos tocamientos indebidos.

En el comunicado, la institución deportiva explicó que la medida fue adoptada en coordinación con los organizadores del espectáculo y expresó su respaldo a la denunciante. "Esta decisión ha sido adoptada tras la difusión pública de graves denuncias que involucran a uno de los integrantes de la referida agrupación", señaló el club, que además manifestó: "Expresamos nuestra solidaridad con la denunciante".

Comunicado de Universitario de Deportes. Foto: Instagram

Universitario anuncia la salida de La Bella Luz del U Fest

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes confirmó que La Bella Luz fue retirada de la programación artística del 'U Fest', actividad organizada por el 102.° aniversario de la institución crema y que se realizará en el Estadio Monumental. Según informó el club, la decisión fue tomada de manera conjunta con los organizadores del evento luego de que se hiciera pública la denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos.

En el comunicado, Universitario explicó los motivos de la medida y precisó que el resto de las actividades artísticas del evento se desarrollarán con total normalidad y que en las próximas horas anunciará a la agrupación que reemplazará a La Bella Luz en el espectáculo. "Informamos que el resto de la programación artística del 'U Fest' se realizará con total normalidad, conforme al cronograma previsto. En las próximas horas anunciaremos a la agrupación internacional que se incorporará a la programación en reemplazo de La Bella Luz", agregó.

Universitario expresa su respaldo a Naldy Saldaña tras la denuncia

Además de informar la salida de La Bella Luz del evento, Universitario de Deportes expresó públicamente su rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad de las personas y manifestó su solidaridad con Naldy Saldaña, quien denunció haber sido víctima de presuntos tocamientos indebidos.

En su pronunciamiento, el club reafirmó su posición institucional frente a este tipo de casos y destacó su compromiso con el respeto de los derechos de las mujeres. "Como institución, rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad de las personas, así como cualquier acto que vulnere los derechos de las mujeres. Del mismo modo, expresamos nuestra solidaridad con la denunciante", señala el comunicado.