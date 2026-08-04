HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Universitario retira a La Bella Luz de su aniversario tras grave denuncia de Naldy Saldaña: "Expresamos nuestra solidaridad"

¡En baja! Tras la denuncia de Naldy Saldaña, Universitario anunció que La Bella Luz ya no participará en el 'U Fest' y expresó públicamente su solidaridad con la exintegrante de la agrupación.

Universitario cancela presentación de La Bella Luz en 'U Fest'. Foto: composición LR/difusión
Universitario cancela presentación de La Bella Luz en 'U Fest'. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Universitario de Deportes anunció que La Bella Luz ya no formará parte del 'U Fest', evento programado para este sábado 8 de agosto por el 102.° aniversario del club. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales, luego de la denuncia pública presentada por la cantante Naldy Saldaña contra el director musical de la agrupación por presuntos tocamientos indebidos.

En el comunicado, la institución deportiva explicó que la medida fue adoptada en coordinación con los organizadores del espectáculo y expresó su respaldo a la denunciante. "Esta decisión ha sido adoptada tras la difusión pública de graves denuncias que involucran a uno de los integrantes de la referida agrupación", señaló el club, que además manifestó: "Expresamos nuestra solidaridad con la denunciante".

La U

Comunicado de Universitario de Deportes. Foto: Instagram

PUEDES VER: La respuesta de los dueños de La Bella Luz a la denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos: "Tienes que superarlo"

lr.pe

Universitario anuncia la salida de La Bella Luz del U Fest

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes confirmó que La Bella Luz fue retirada de la programación artística del 'U Fest', actividad organizada por el 102.° aniversario de la institución crema y que se realizará en el Estadio Monumental. Según informó el club, la decisión fue tomada de manera conjunta con los organizadores del evento luego de que se hiciera pública la denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos.

En el comunicado, Universitario explicó los motivos de la medida y precisó que el resto de las actividades artísticas del evento se desarrollarán con total normalidad y que en las próximas horas anunciará a la agrupación que reemplazará a La Bella Luz en el espectáculo. "Informamos que el resto de la programación artística del 'U Fest' se realizará con total normalidad, conforme al cronograma previsto. En las próximas horas anunciaremos a la agrupación internacional que se incorporará a la programación en reemplazo de La Bella Luz", agregó.

PUEDES VER: La Bella Luz anuncia la salida del director musical César Sánchez tras denuncia de Naldy Saldaña: “Asumimos este momento con profunda responsabilidad”

lr.pe

Universitario expresa su respaldo a Naldy Saldaña tras la denuncia

Además de informar la salida de La Bella Luz del evento, Universitario de Deportes expresó públicamente su rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad de las personas y manifestó su solidaridad con Naldy Saldaña, quien denunció haber sido víctima de presuntos tocamientos indebidos.

En su pronunciamiento, el club reafirmó su posición institucional frente a este tipo de casos y destacó su compromiso con el respeto de los derechos de las mujeres. "Como institución, rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad de las personas, así como cualquier acto que vulnere los derechos de las mujeres. Del mismo modo, expresamos nuestra solidaridad con la denunciante", señala el comunicado.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mackeily Luján de La Bella Luz rompe su silencio tras denuncia de Naldy Saldaña contra director musical: "Estoy tan sorprendida como indignada"

Mackeily Luján de La Bella Luz rompe su silencio tras denuncia de Naldy Saldaña contra director musical: "Estoy tan sorprendida como indignada"

LEER MÁS
La Bella Luz anuncia la salida del director musical César Sánchez tras denuncia de Naldy Saldaña: “Asumimos este momento con profunda responsabilidad”

La Bella Luz anuncia la salida del director musical César Sánchez tras denuncia de Naldy Saldaña: “Asumimos este momento con profunda responsabilidad”

LEER MÁS
¿Quién es el director musical de La Bella Luz denunciado por la cantante Naldy Saldaña por tocamientos indebidos?

¿Quién es el director musical de La Bella Luz denunciado por la cantante Naldy Saldaña por tocamientos indebidos?

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jaime Bayly confesó la razón del distanciamiento con sus hijas tras sacarlas del departamento donde vivían junto a su madre

Jaime Bayly confesó la razón del distanciamiento con sus hijas tras sacarlas del departamento donde vivían junto a su madre

LEER MÁS
La respuesta de los dueños de La Bella Luz a la denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos: "Tienes que superarlo"

La respuesta de los dueños de La Bella Luz a la denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos: "Tienes que superarlo"

LEER MÁS
Mackeily Luján de La Bella Luz rompe su silencio tras denuncia de Naldy Saldaña contra director musical: "Estoy tan sorprendida como indignada"

Mackeily Luján de La Bella Luz rompe su silencio tras denuncia de Naldy Saldaña contra director musical: "Estoy tan sorprendida como indignada"

LEER MÁS
Ministerio de la Mujer se pronuncia tras denuncia de Naldy Saldaña contra director de La Bella Luz por presuntos tocamientos indebidos

Ministerio de la Mujer se pronuncia tras denuncia de Naldy Saldaña contra director de La Bella Luz por presuntos tocamientos indebidos

LEER MÁS
Magaly Medina se defiende tras crítica por usar bikini y comparaciones con María Pía Copello: ¿Debo ir a la playa con poncho?"

Magaly Medina se defiende tras crítica por usar bikini y comparaciones con María Pía Copello: ¿Debo ir a la playa con poncho?"

LEER MÁS
Jaime Bayly revela que su hermana se quedó en la quiebra tras gastarse la fortuna de su madre y denunciarla: "Pedía más"

Jaime Bayly revela que su hermana se quedó en la quiebra tras gastarse la fortuna de su madre y denunciarla: "Pedía más"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025