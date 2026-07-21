El polémico video de Said Palao que indigna a los fans de 'Esto es guerra': ¿Hubo trampa en plena semifinal?

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La primera jornada de la gran semifinal de 'Esto es guerra' estuvo marcada por la intensidad de la competencia entre guerreros y combatientes, equipos que llegaron igualados en puntaje al circuito final, considerado uno de los más exigentes del programa. El primer enfrentamiento midió a Leandro Cabello y Jota Benz, con victoria para el representante de los 'rojiverdes', en un inicio que dejó a ambos bandos luchando al máximo por un lugar en la gran final.

No obstante, más allá del resultado deportivo, un momento protagonizado por Said Palao acaparó la atención de las redes sociales. Un video que se volvió viral muestra al esposo de Alejandra Baigorria interviniendo durante la competencia de su compañero de equipo al manipular parte del juego, una acción que, según las reglas habituales del reality, no está permitida.

¿Said Palao hizo trampa en plena semifinal de 'Esto es guerra' 2026?

La polémica se originó durante el primer enfrentamiento del circuito final, cuando Leandro Cabello ya había tomado una amplia ventaja sobre Jota Benz. Mientras el integrante de los guerreros intentaba remontar la diferencia, Said Palao y Patricio Parodi permanecían a un costado de la competencia brindándole apoyo desde la zona permitida.

En un momento del recorrido, el novio de Angie Arizaga tuvo dificultades para atravesar uno de los obstáculos al pasar por debajo de una malla. Al percatarse de la situación, Palao se dirigió al popular 'Pato' y le dijo: "Ayúdalo".