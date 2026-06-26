Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¡Es oficial! La modelo y odontóloga Onelia Molina confirmó públicamente que mantiene un vínculo con Kevin Díaz, su compañero de ‘Esto es Guerra’. La revelación se dio en medio de la expectativa generada por semanas de rumores y apariciones juntos, y marca un nuevo capítulo en la vida personal de la arequipeña.

El anuncio llega apenas tres meses después de que la popular 'One' pusiera fin a su relación con Mario Irivarren, tras el ampay en Argentina que evidenció una infidelidad y provocó la ruptura en marzo del 2026. Desde entonces, la exintegrante de 'EEG' había preferido mantener discreción, hasta que comenzó a ser vista con el modelo venezolano y finalmente decidió oficializar sus salidas románticas.

Onelia Molina oficializa a Kevin Díaz

En entrevista con ‘América Hoy’, Onelia Molina apareció junto a Kevin Díaz y confirmó que sus salidas comenzaron tras un viaje al extranjero. “Nos estamos conociendo y estamos saliendo. De hecho, desde el viaje a Colombia nos hemos dado esta oportunidad de salir, de conocer un poco más”, declaró.

La odontóloga señaló que busca avanzar con cautela para evitar que alguno resulte afectado. “Tanto para no salir lastimados ni él ni yo, creo que la base de cualquier cosa ahora y, sobre todo yo, es conocer más a las personas”, argumentó.

Kevin Díaz, por su parte, no ocultó su entusiasmo. “Vi muchas cosas en ella que claramente me gustan un montón. Contentos regresamos ese día”, afirmó. Onelia, en tanto, destacó su disposición a que la relación funcione: “Es un lindo chico. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Estoy lo que no he estado antes: abierta a conocer. Esperemos que todo vaya bien”.

La participante de ‘Esto es Guerra’ también habló sobre la posibilidad de volver a enamorarse tras el final de su relación con Mario Irivarren. “Quién sabe. No sé, creo que es paso a paso, poco a poco. En realidad era una Onelia que no quería saber nada de ninguna persona y mírame hoy, estoy intentando conocer a alguien y me llama la atención conocer a alguien”, declaró. Sobre lo que la atrae de Díaz, Molina fue clara: “Eso es lo que me gusta: que me da mi espacio, ha respetado mucho mis tiempos, los sigue respetando y es un caballero. Me encanta”.

Finalmente, el venezolano reafirmó su compromiso de respetar el proceso antes de formalizar la relación. “No hay que presionar, tiempo al tiempo. Que las cosas vayan fluyendo de la mejor manera, que ella se dé cuenta de la persona que tiene a su costado, que la voy a querer y la voy a respetar un montón. Las cosas surgirán”, sentenció con confianza.