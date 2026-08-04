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Después de afirmar en una entrevista que sus hijas son más felices sin su presencia, Jaime Bayly ha revelado la verdad detrás de la separación, y está relacionada con Silvia Núñez, su actual pareja desde hace 15 años. En su última columna, el reconocido presentador narró la drástica acción que tomó contra sus hijas debido a su relación actual: las desalojó del departamento que está a su nombre.

Jaime Bayly expulsó del departamento a su exesposa y sus hijas

A su llegada a Perú, Jaime Bayly manifestó su incomodidad al regresar a su país de origen, evocando recuerdos que explicarían el distanciamiento con sus hijas mayores.

Esto ocurrió después de que el autor compartiera que sus hijas están más contentas fuera de su presencia y emocionó a muchos con su relato. Desde su matrimonio con Sandra Masías Guislain, adquirió un departamento que, por consejo legal, puso a su nombre en previsión de posibles complicaciones. Su exesposa y sus hijas decoraron el lugar a su gusto, convirtiéndolo en su hogar durante años de matrimonio.

Jaime Bayly expulsó a sus hijas del departamento por Silvia Núñez, y ellas respondieron.

"Nunca debí comprar esa propiedad. La compré hace veinte años porque mis hijas vivían en esa ciudad. Viajaba cada mes para verlas. Mi exesposa me convenció de adquirir un apartamento para ella y nuestras hijas. Ingenuo yo, caí en la trampa. Peor aún, con remordimientos por ser un padre ausente, compré también el piso de arriba. Por consejo de mi abogado, un hombre que no creía en las dulzuras del amor, ambas propiedades las registré a mi nombre", confesó a El Comercio.

A pesar de ello, todo cambió cuando conoció a Silvia Núñez, quien ahora es su esposa, y la madre de sus hijas se rehusó a que este tuviera encuentros íntimos en la propiedad por respeto a la familia. Ante esto, él optó por retirarle el respaldo a ella y a sus hijas por la mujer que lo conquistó y las desalojó sin opción a reclamo.

"Dos años después, me enamoré de quien es ahora mi esposa. Esto causó una crisis familiar. Mi exesposa se llenó de celos y prohibió que mi joven amante viniera a mi apartamento para estar conmigo. Enojado, la obligué a dejar el departamento con jardín que ocupaba con nuestras hijas. No pudo permanecer allí en contra de mi decisión ya que la propiedad estaba a mi nombre. Se fue, disgustada, con nuestras hijas. Le ofrecí dinero para que alquilara una casa, y no lo agradeció”, detalló.

Este acto le costó lo que más valoraba; su exesposa no dudó en poner a sus hijas en su contra y ambas le aplicaron un duro castigo: el silencio, lo que describió como el error más grande de su vida.

"Decidieron vengarse alejándome de mis hijas. Me dejaron de hablar durante cuatro años. No debí expulsarlas del apartamento que les regalé y que decoraron con tanto entusiasmo. Fue un abuso vil, uno de los peores errores de mi vida. Ahora ese apartamento está desocupado. Cuando visito la ciudad, duermo en el piso superior y no me atrevo a bajar, convertido en un museo del desamor y las promesas incumplidas”, finalizó. Este episodio impactó a las jóvenes, quienes ahora viven fuera del país y mantienen escaso contacto con Bayly.

Sin embargo, hace algunos meses, una de sus hijas se casó y no tuvo problema en compartir con la actual esposa de su padre.