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Marisol, Caribeños, Dayan Flor, Amor Rebelde y más artistas peruanos condenan tocamientos indebidos del director de La Bella Luz contra Naldy Saldaña

Marisol, Tommy Portugal, Dayan Flor y varios grupos de cumbia respaldaron a Naldy Saldaña en redes. Además de rechazar cualquier forma de violencia o acoso, se unieron para pedir justicia por la piurana.

Artistas peruanos piden justicia para Naldy Saldaña. Fotos: Facebook
Artistas peruanos piden justicia para Naldy Saldaña. Fotos: Facebook
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Naldy Saldaña reveló la verdadera razón de su salida de La Bella Luz. En su comunicado del 27 de julio, la cantante dijo que existían “razones legítimas y suficientemente importantes” que la llevaron a dejar el grupo. Sin embargo, fue recién el lunes 3 de agosto que la joven decidió contar qué la llevó a dejar su trabajo y los escenarios que tanto ama.

En una entrevista para 'Magaly TV, la firme', Naldy Saldaña denunció con pruebas en mano que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta, director de La Bella Luz y primo del dueño del grupo. Ante las terribles imágenes, diversos cantantes y varias agrupaciones de cumbia no tardaron en solidarizarse con la exvocalista de Corazón Serrano.

PUEDES VER: La Bella Luz anuncia la salida del director musical César Sánchez tras denuncia de Naldy Saldaña: “Asumimos este momento con profunda responsabilidad”

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Cantantes piden justicia para Naldy Saldaña

Una de las primeras artistas peruanas en pronunciarse fue Marisol, quien confesó que ella vivió algo parecido a lo de Saldaña, lo que le llevó a dejar su trabajo. "Entiendo perfectamente lo que debe de sentir Naldy en estos momentos", comentó la 'Faraona', quien recalcó que le tiene mucho aprecio a la piurana.

"Mi solidaridad contigo amiga Naldy Saldaña, que se haga justicia. Tú sigue brillando eres muy talentosa, que nadie apague tu brillo", comentó Tommy Portugal en sus redes sociales, junto a los hashtags #JusticiaparaNaldy y #NiUnaMenos.

Artistas del folclore como Dayan Flor también se unieron a la cadena de mensajes para solidarizarse con la cumbiambera. "La música debe ser siempre un espacio seguro, por lo que rechazamos cualquier acto de violencia, abuso o acoso contra la mujer en la industria. Admiramos tu valentía al alzar tu voz. Que tu coraje sirva de ejemplo para que nadie más guarde silencio por miedo. No estás sola", expresó la Chinita del Perú.

Comunicado de Dayan Flores sobre el caso Naldy Saldaña.

Comunicado de Dayan Flores sobre el caso Naldy Saldaña. Foto: Facebook.

PUEDES VER: ¿Quién es el director musical de La Bella Luz denunciado por la cantante Naldy Saldaña por tocamientos indebidos?

lr.pe

Agrupaciones de cumbia se solidarizan con Naldy Saldaña

Las agrupaciones de cumbia como Papillón, Hermanos Yaipén, Amor Rebelde, Amaya Hermanos y Caribeños de Guadalupe se mostraron en contra de César Sánchez Chavesta, director de La Bella Luz, y expresaron todo su aprecio por Naldy Saldaña, quien se quebró al relatar el difícil momento que vivió en su entonces centro de trabajo.

  • Amor Rebelde: "Nos unimos al pedido de justicia y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la dignidad y la protección de todas las personas. Hoy alzamos nuestra voz para decir que nadie debe sentirse solo cuando busca ser escuchado. A Naldy, todo nuestro apoyo. Estamos contigo".
Comunicado de Amor Rebelde para apoyar a Naldy Saldaña.

Comunicado de Amor Rebelde para apoyar a Naldy Saldaña. Foto: Facebook

  • Papillón: "Como agrupación, hacemos un llamado a la empatía, la responsabilidad y al respeto por la dignidad de las personas, evitando la difusión de información no confirmada o juicios anticipados. Le enviamos toda nuestra fuerza y nuestros mejores deseos para que pueda afrontar este momento con fortaleza".
  • Amaya Hermanos: "Justicia para Naldy. Manifestamos nuestra solidaridad y a la vez hacemos un llamado de reflexión de no quedarnos callados ante cualquier tipo de agresión física y/o verbal que se dé en el entorno laboral".
  • Caribeños de Guadalupe: "Hay situaciones que no pueden ni deben normalizarse. Como institución, expresamos nuestro más profundo rechazo a cualquier forma de acoso, abuso, violencia o acto que atente contra la integridad de una mujer. No podemos ser indiferentes cuando una mujer encuentra el valor para denunciar aquello que jamás debió vivir. Con mucho respeto, queremos expresar toda nuestra solidaridad con Naldy Saldaña y con cada víctima que en estos momentos pueda estar atravesando una situación tan difícil como esta".
Comunicado de Caribeños de Guadalupe para apoyar a Naldy Saldaña.

Comunicado de Caribeños de Guadalupe para apoyar a Naldy Saldaña. Foto: Facebook

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