Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La reconciliación entre las tiktokers Zully y Milenka sorprendió a sus seguidores durante una transmisión en Kick realizada desde México. Luego de permanecer distanciadas por casi dos años, ambas volvieron a aparecer juntas y decidieron explicar por primera vez qué ocurrió con la amistad que las convirtió en una de las duplas más populares de las redes sociales.

En ese espacio, Zully aseguró que el conflicto comenzó cuando intentó visitar a Milenka tras una cirugía estética y recibió una respuesta que la dejó profundamente incómoda. "Su mamá me contestó de una muy mala manera", recordó y aseguró que nunca tuvo la intención de alejarse de su amiga, pero una serie de situaciones la llevaron a tomar esa decisión.

¿Cómo comenzó el fin de la amistad entre Zully y Milenka y quién provocó su alejamiento?

Zully relató que todo ocurrió cuando Milenka se sometió a una cirugía estética. Según explicó, al enterarse de la intervención quiso comunicarse con ella para saber cómo se encontraba y organizar una visita. Sin embargo, sus primeras llamadas no fueron respondidas, por lo que decidió insistir y contactar a su madre, Ana Bravo.

La influencer aseguró que la respuesta que recibió fue totalmente inesperada y marcó un antes y un después en la relación entre ambas. "No me contestaba, yo entendía porque ya estaba operada, estaba delicada... hasta que una de esas me contestó su mamá, y su mamá me contestó de una muy mala manera", contó. Esa situación, afirmó, la hizo sentirse confundida porque no entendía qué había hecho para recibir ese trato. "Yo me sentía como rara, me sentía como mal, no sabía qué había hecho, la verdad", agregó.

Días después, la influencer logró comunicarse con Zully para invitarla a visitarla. Sin embargo, apareció un nuevo inconveniente con la encargada que la acompañaba en sus transmisiones, (camaraman). Según explicó intérprete de 'Las bonitas con las bonitas', le plantearon que la visita debía realizarse mientras transmitían en vivo, una condición que no estuvo dispuesta a aceptar.

Además, contó que con el paso del tiempo también le afectaron algunos comentarios realizados por la madre de Milenka, ya que, según su versión, alimentaban las críticas que recibía en redes sociales por no haber visitado a su amiga. "En vez de que su mamá parara eso, decía como que 'no está'... empezaba a decir que las amistades no existen, y a mí me generaba mucho hate. La gente no sabe cómo es el detrás", sostuvo

Zully explicó por qué decidió alejarse de Milenka

La tiktoker señaló que la idea de convertir el delicado momento postoperatorio de su amiga en contenido para redes sociales le pareció inapropiada y reveló la condición que le puso el 'Camaraman'. "Me dijo: 'Hola, si vas a venir mañana, vienes, vamos a prender stream'. Le dije: '¿Cómo es posible que prenda stream?'… Yo sentía que, en el fondo, quería un show", expresó durante la transmisión.

Zully afirmó que esa propuesta fue determinante para alejarse, pues consideró que una visita entre amigas no debía convertirse en un espectáculo para internet. "Lo vi muy mal, porque no sentía que eso se tenía que grabar en cámaras. Yo no respondí más, porque sí o sí me daban la opción de grabar, y sentía que no me parecía. Grabar en un momento así no lo veo bien", manifestó.