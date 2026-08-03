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San Martín arma un equipo de temer para la Liga Peruana de Vóley: anuncia el fichaje de Emily Zinger

La opuesta estadounidense decidió regresar al Perú para poner la camiseta de la Universidad San Martín. El entrenador Martín Ambrosini sigue sumando refuerzos de categoría.

Emily Zinger regesa a la Liga Peruana de Vóley tras su paso por España. Foto: USMP
Emily Zinger regesa a la Liga Peruana de Vóley tras su paso por España. Foto: USMP
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La Universidad de San Martín no quiere dejar escapar otra oportunidad de consagrarse campeón de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto santo viene realizando una reestructuración de su plantel bajo las órdenes del argentino Martín Ambrosini y acaba de anunciar la contratación de la experimentada Emily Zinger.

La opuesta estadounidense regresará al torneo peruano luego de su paso por el Tenerife Libby's La Laguna, club con el que logró el cuarto puesto de la reciente edición de la Superliga de España.

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Emily Zinger es nueva jugadora de la San Martín

"¡Bienvenida a la familia santa, Emily! La opuesta americana es nueva jugadora USMP para la siguiente temporada y vestirá nuestros colores tras su experiencia en la Superliga de España", anunció el club santo en sus redes sociales.

De esta manera, la voleibolista de 27 años, que tuvo un gran paso por Regatas Lima entre el 2024 y 2025, jugará al lado de su compatriota Meegan Hart, quien firmó hace algunas semanas tras obtener el título con Alianza Lima.

Emily Zinger solo jugó por Regatas en la Liga Peruana de Vóley. Foto: USMP

Emily Zinger solo jugó por Regatas en la Liga Peruana de Vóley. Foto: USMP

Refuerzos de San Martín para la Liga Peruana de Vóley

Además de la llegada del entrenador Martín Ambrosini, las santas anunciaron las contrataciones de Alexandra Machado (central), Kari Zumach (opuesta), Meegan Hart (central) y Emily Zinger (opuesta).

Las de San Anita no descartan seguir reforzándose, pues necesitan cubrir las plazas que dejaron las partidas de las experimentadas Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Flavia Montes y Aixa Vigil.

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¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

De acuerdo con la programación que viene realizando la Federación Peruana de Vóley, la fecha tentativa para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 es el 5 de octubre. Se espera que en las próximas semanas se confirme la fecha y se defina el fixture oficial.

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