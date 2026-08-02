Jaime Bayly conmueve al compartir el delicado estado de salud de su madre de 86 años: "Le cuesta hablar"

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Jaime Bayly regresó al Perú para presentar su más reciente novela, 'Los golpistas', durante la Feria Internacional del Libro 2026. Sin embargo, su visita estuvo marcada por sentimientos encontrados, pues además de expresar su descontento por las noches de insomnio que vivió en Lima, el escritor reveló el difícil momento que atraviesa su madre, Doris Mary Letts, de 86 años.

"Esta última visita ha sido una decepción, no solo porque no pude dormir, torturado por los ruidos, sino porque me entristeció ver a mi madre tan disminuida", escribió en su más reciente columna publicada en El Comercio.

Jaime Bayly y su madre. Foto: Instagram

Jaime Bayly revela el difícil momento que vive su madre tras visitarla en Lima

El periodista contó que visitó a su madre en su vivienda de Miraflores y quedó profundamente conmovido por el deterioro de su salud. Según relató, la mujer tiene dificultades para expresarse y encontrar las palabras al momento de hablar, una situación que lo impactó durante el encuentro. "Tiene ochenta y seis años. Le cuesta hablar. No le vienen las palabras, no encuentra las palabras, se le esconden las palabras. Entonces se queda en silencio, sufriendo por hallar y pronunciar la palabra esquiva", confesó Jaime Bayly.

"Yo la ayudaba, diciendo palabras tentativas, a ver si acertaba con alguna de ellas, y al mismo tiempo me conmovía ver cómo ella sufría porque no siempre conseguía hablar con fluidez", relató el autor. Incluso aprovechó para hacer una reflexión sobre el paso del tiempo y reconoció que él mismo, aunque es 25 años menor que su madre, también ha experimentado olvidos cuando participa en programas de televisión o graba contenido para su canal personal.

¿Quién es Doris Mary Letts, la madre de Jaime Bayly?

Doris Mary Letts nació el 9 de abril de 1940 y, durante gran parte de su juventud y adultez, destacó por llevar una vida muy activa. Según se conoce, fue aficionada a deportes extremos como el surf y la equitación, actividades que marcaron una etapa importante de su vida y que reflejaban su espíritu aventurero.

Además de su historia personal, la madre de Jaime Bayly ha formado una numerosa familia. En una conversación publicada en el canal de YouTube del escritor, quien recordó que su progenitora tuvo once hijos, aunque dos de ellos fallecieron, entre ellos su hermana Doris Bayly. "Te quedan nueve hijos vivos y creo que nietos tienes como 30 nietos", le comentó durante la entrevista, destacando también que actualmente es bisabuela.