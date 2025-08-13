HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Streamers

Milenka Nolasco hace dura confesión y dice que es la única que trabaja en su familia: "Saco adelante a mis papás"

Milenka Nolasco, influencer de Kick y TikTok, conmovió a sus seguidores al sincerarse en un directo, revelando que es la única de su familia que trabaja y se esfuerza por ayudar a sus padres a salir adelante.

Influencer Milanka Nolasco se sinceró y dice que trabaja para sacar adelante a su familia.
Influencer Milanka Nolasco se sinceró y dice que trabaja para sacar adelante a su familia. | Foto: Composición LR/MilenkaNolasco.

Milenka Nolasco, conocida influencer de Kick y Tiktok, volvió a sorprender a sus seguidores luego que se sincerara e hiciera una dura confesión sobre cómo ayuda a sus padres para sacarlos adelante. A la streamer se le vio en un directo de Kick junto a Mack Bride en una cena frente al mar.

Precisamente, dentro de muchos temas que pudieron conversar ambos influencers, Milenka Nolasco, contó que actualmente ella es la única en su familia que trabaja. "En mi familia yo solo la única que trabaja", enfatizó.

PUEDES VER: Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

lr.pe

Influencer Milenka Nolasco se sincera y dice que trabaja para sacar adelante a sus padres

Durante su en vivo para Kick, Milenka Nolasco comentó que ella trabaja precisamente para sacar adelante a su familia. "Yo soy la única que saca adelante a sus papás, a su familia". Además, relató que, está terminando de construir su casa en Huachipa poco a poco. "Ya está construida y falta el segundo piso y para eso también se necesita dinero", comentó al respecto de las críticas que recibe por ganar dinero haciendo streamer.

Además, se sinceró en que, el dinero se debe manejar bien. "Tienes que saber manejar el dinero. Por eso que, a veces, está bien ser tacaño. No es malo ser tacaño".

¿Quién es Milenka Nolasco?

Milenka Nolasco es una conocida influencer de TikTok y actualmente de Kick. Nació el 2 de enero del año 2005 y actualmente tiene 20 años. La joven cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram y en TikTok (@milenka.nolasco_) tiene más de 1 millón de seguidores.

Notas relacionadas
Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

LEER MÁS
Zully rompe su silencio tras ofensivo comentario de Carlos Cacho y asegura que no le afecta: “Me gusta vestirme así"

Zully rompe su silencio tras ofensivo comentario de Carlos Cacho y asegura que no le afecta: “Me gusta vestirme así"

LEER MÁS
Cómico Flautín rechaza entrevista para tiktoker Milenka y en redes lo critican: "¿Dónde quedó la humildad?"

Cómico Flautín rechaza entrevista para tiktoker Milenka y en redes lo critican: "¿Dónde quedó la humildad?"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

LEER MÁS
Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

LEER MÁS
Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

LEER MÁS
Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Streamers

'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota