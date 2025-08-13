Influencer Milanka Nolasco se sinceró y dice que trabaja para sacar adelante a su familia. | Foto: Composición LR/MilenkaNolasco.

Influencer Milanka Nolasco se sinceró y dice que trabaja para sacar adelante a su familia. | Foto: Composición LR/MilenkaNolasco.

Milenka Nolasco, conocida influencer de Kick y Tiktok, volvió a sorprender a sus seguidores luego que se sincerara e hiciera una dura confesión sobre cómo ayuda a sus padres para sacarlos adelante. A la streamer se le vio en un directo de Kick junto a Mack Bride en una cena frente al mar.

Precisamente, dentro de muchos temas que pudieron conversar ambos influencers, Milenka Nolasco, contó que actualmente ella es la única en su familia que trabaja. "En mi familia yo solo la única que trabaja", enfatizó.

Influencer Milenka Nolasco se sincera y dice que trabaja para sacar adelante a sus padres

Durante su en vivo para Kick, Milenka Nolasco comentó que ella trabaja precisamente para sacar adelante a su familia. "Yo soy la única que saca adelante a sus papás, a su familia". Además, relató que, está terminando de construir su casa en Huachipa poco a poco. "Ya está construida y falta el segundo piso y para eso también se necesita dinero", comentó al respecto de las críticas que recibe por ganar dinero haciendo streamer.

Además, se sinceró en que, el dinero se debe manejar bien. "Tienes que saber manejar el dinero. Por eso que, a veces, está bien ser tacaño. No es malo ser tacaño".

¿Quién es Milenka Nolasco?

Milenka Nolasco es una conocida influencer de TikTok y actualmente de Kick. Nació el 2 de enero del año 2005 y actualmente tiene 20 años. La joven cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram y en TikTok (@milenka.nolasco_) tiene más de 1 millón de seguidores.