Durante una fiesta de solteros, Flavia apareció besándose con Nico Solabarrieta y Luis Mateucci, lo cual generó la molestia de Bárbara Muriel, ex de este último. Fotos: captura Youtube

Durante una fiesta de solteros, Flavia apareció besándose con Nico Solabarrieta y Luis Mateucci, lo cual generó la molestia de Bárbara Muriel, ex de este último. Fotos: captura Youtube

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Flavia Laos ingresó a '¿Volverías con tu ex? 2' junto a su exnovio Austin Palao. Sin embargo, todo indica que la peruana no tiene ninguna intención de retomar su relación con el cantante. Es todo lo contrario. La artista nacional se ha mostrado interesada en conocer a otros chicos del reality chileno y ha mostrado una gran disposición para los retos, entre ellos las escenas de besos.

En una reciente fiesta de solteros en '¿Volverías con tu ex? 2', Flavia Laos terminó dándose un beso con Nico Solabarrieta y con Luis Mateucci, sin imaginar que la exnovia del argentino le iba a reclamar.

Flavia Laos se defiende de críticas de Bárbara Muriel

Tras la fiesta, Bárbara Muriel se mostró molesta por el beso entre Flavia Laos y Luis Mateucci. “Quiero entender el beso en la actividad que puede ser un piquito al beso con lengua. Hay una distancia. Ahora todo el mundo tiene la baba de Flavia. Ahora ustedes se comparten el beso de Flavia”, comentó la argentina. “Yo soy una persona que va a lo que quiere y soy superfrontal”, respondió la peruana.

En otro momento, Bárbara Muriel dejó entrever que Luis Mateucci dijo que fue Flavia Laos quien lo besó de manera apasionada. “Ella es actriz y yo me dejé llevar”, se defendió el participante de '¿Volverías con tu ex? 2'. “Le hicieron comparar los besos y dijo que el mío fue el mejor”, añadió el argentino.

No todo quedó allí. Minutos después, Bárbara continuó reprochando a la peruana, pero ella le recordó que a quien le debería pedir explicaciones es a Mateucci, no a ella, porque no son ni amigas. “Flavia, deja de hacerme trabajar extra, le tuve que ir a limpiar la lengua con la cuchara, boluda”, manifestó la argentina. “Pero si tú también estás participando y es un reto, pero por qué no le hablas a tu chico en vez que a mí. Él te tiene que respetar, yo no. Yo te acabo de conocer”, añadió Laos.