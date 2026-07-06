'¿Volverías con tu ex? 2' canal de transmisión del próximo capítulo del reality chileno con Flavia Laos y Austin Palao
El exitoso reality chileno reúne a Flavia Laos y Austin Palao tras el fin de su relación. Conoce por qué canal y plataforma de streaming se transmite, además del horario del próximo episodio.
- Actriz Francisca Aronsson 'enfurece' en plena entrevista con querida influencer por preguntas incómodas: "¡Es una falta de respeto!"
- Thamara Gómez confirma que la echaron de Son del Duke y anuncia acción legal: "Yo tengo un contrato de por medio"
El reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2' se ha convertido en uno de los programas más comentados de la televisión en Chile y Latinoamérica. Uno de los principales atractivos de esta nueva temporada es la participación de los peruanos Flavia Laos y Austin Palao, quienes aceptaron reencontrarse frente a las cámaras tras haber puesto fin a su relación a finales de 2023.
Desde su estreno, el formato ha generado expectativa por las confesiones, reencuentros y nuevas tensiones entre las exparejas. El programa, que debutó el pasado 8 de junio por la señal de Mega, reúne a exparejas que conviven 24 horas al día mientras enfrentan historias del pasado y la llegada de nuevas tentaciones.
PUEDES VER: Chilena Fran Maira explota contra Austin Palao tras ser negada en ‘Volverías con tu ex 2’: “Fui yo quien terminó con él”
¿Dónde ver completo el reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2' online?
Los seguidores de '¿Volverías con tu ex? 2' pueden disfrutar de los capítulos completos a través de diferentes plataformas de streaming. El reality se transmite para toda Latinoamérica a través de Disney+, y los episodios quedan disponibles para quienes deseen seguir la convivencia de las exparejas.
Asimismo, el programa también puede verse a través de Mega GO, plataforma oficial del canal chileno Mega. En este servicio, los usuarios que cuentan con el plan full tienen acceso a beneficios exclusivos, como ver cada capítulo de estreno con 24 horas de anticipación.
Además, el canal chileno ofrece contenido gratuito a través de su sitio web oficial y del canal de YouTube MEGA Oficial, en el que también se publican contenidos Non-Stop, en los que se transmite de manera continua la convivencia de los participantes.
PUEDES VER: Austin Palao expone a Flavia Laos y revela que intentó regresar con él tras su separación: "Ha tratado la forma de volver"
¿A qué hora y cuándo ver '¿Volverías con tu ex? 2' con Flavia Laos y Austin Palao?
La segunda temporada del reality se emite por la señal de Mega de domingo a jueves a las 10:30 p. m. En cada episodio se muestran los momentos más importantes de la convivencia entre las exparejas, además de las dinámicas, conflictos y nuevas relaciones que surgen durante el encierro.
Uno de los reencuentros que más expectativa ha generado es el de Flavia Laos y Austin Palao, quienes mantuvieron una relación sentimental hasta finales de 2023. Ahora ambos vuelven a compartir el mismo espacio dentro del programa, donde deberán enfrentar su historia mientras conviven con otras exparejas y nuevos participantes.
Exparejas completas del reality '¿Volverías con tu ex? 2'
La nueva temporada reúne a conocidas figuras del espectáculo y los realities de Chile y otros países. Estas son las exparejas que forman parte de la competencia:
- Nicole Moreno y Luis Mateucci.
- Valentina "Guarén" Torres y Nicolás Solabarrieta.
- Yamila Reyna y Daniel Valenzuela.
- Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova.
- Austin Palao y Flavia Laos.
- Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic.
- Fernanda Brown y Christopher Peral.
- Bárbara Córdoba y su respectiva expareja.
- Raimundo Cerda y Sofía Latorre.
- Estefanía Marquis y Carlos Águila.