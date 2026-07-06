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El reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2' se ha convertido en uno de los programas más comentados de la televisión en Chile y Latinoamérica. Uno de los principales atractivos de esta nueva temporada es la participación de los peruanos Flavia Laos y Austin Palao, quienes aceptaron reencontrarse frente a las cámaras tras haber puesto fin a su relación a finales de 2023.

Desde su estreno, el formato ha generado expectativa por las confesiones, reencuentros y nuevas tensiones entre las exparejas. El programa, que debutó el pasado 8 de junio por la señal de Mega, reúne a exparejas que conviven 24 horas al día mientras enfrentan historias del pasado y la llegada de nuevas tentaciones.

¿Dónde ver completo el reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2' online?

Los seguidores de '¿Volverías con tu ex? 2' pueden disfrutar de los capítulos completos a través de diferentes plataformas de streaming. El reality se transmite para toda Latinoamérica a través de Disney+, y los episodios quedan disponibles para quienes deseen seguir la convivencia de las exparejas.

Asimismo, el programa también puede verse a través de Mega GO, plataforma oficial del canal chileno Mega. En este servicio, los usuarios que cuentan con el plan full tienen acceso a beneficios exclusivos, como ver cada capítulo de estreno con 24 horas de anticipación.

Además, el canal chileno ofrece contenido gratuito a través de su sitio web oficial y del canal de YouTube MEGA Oficial, en el que también se publican contenidos Non-Stop, en los que se transmite de manera continua la convivencia de los participantes.

¿A qué hora y cuándo ver '¿Volverías con tu ex? 2' con Flavia Laos y Austin Palao?

La segunda temporada del reality se emite por la señal de Mega de domingo a jueves a las 10:30 p. m. En cada episodio se muestran los momentos más importantes de la convivencia entre las exparejas, además de las dinámicas, conflictos y nuevas relaciones que surgen durante el encierro.

Uno de los reencuentros que más expectativa ha generado es el de Flavia Laos y Austin Palao, quienes mantuvieron una relación sentimental hasta finales de 2023. Ahora ambos vuelven a compartir el mismo espacio dentro del programa, donde deberán enfrentar su historia mientras conviven con otras exparejas y nuevos participantes.

Exparejas completas del reality '¿Volverías con tu ex? 2'

La nueva temporada reúne a conocidas figuras del espectáculo y los realities de Chile y otros países. Estas son las exparejas que forman parte de la competencia: