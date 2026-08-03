Metro de Lima, Metropolitano e informalidad: los retos del transporte que afectan la economía

Miles de pasajeros realizan desplazamientos diarios en medio de largos tiempos de viaje y una creciente presión sobre la infraestructura de movilidad urbana en Lima y Callao. | Composición LR/IA

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El transporte urbano en Lima y Callao enfrenta problemas de congestión, informalidad y largos tiempos de viaje que, según especialistas en movilidad urbana y organismos internacionales, pueden afectar la productividad y elevar los costos para trabajadores y empresas. Mientras millones de personas pasan varias horas al día en buses, combis o taxis para llegar a sus trabajos, los especialistas advierten que el costo de no invertir a tiempo en infraestructura de transporte masivo podría ser mucho mayor que el de construir nuevas líneas de metro o ampliar los sistemas existentes.

La discusión fue abordada en el más reciente episodio de un podcast del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el que participaron David Hernández, presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), y Roberto Vélez, gerente general de la Asociación A Movernos.

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Durante la conversación, ambos coincidieron en que los problemas del Metropolitano y de los corredores complementarios no se explican únicamente por la falta de buses o infraestructura, sino también por deficiencias en la gestión del sistema y por la persistencia de la informalidad en el transporte público.

Uno de los puntos más llamativos fue la referencia al costo de postergar inversiones. Hernández sostuvo que una línea de metro podría requerir una inversión cercana a US$10.000 millones, pero que las pérdidas económicas derivadas de no contar con esa infraestructura podrían ser incluso mayores con el paso de los años.

La advertencia cobra relevancia en una ciudad donde el tiempo de viaje se ha convertido en un problema económico. Según datos del Banco Mundial, las ciudades con sistemas de transporte ineficientes sufren reducciones en productividad debido a mayores tiempos de desplazamiento, consumo de combustible y contaminación.

Viajes de más de una hora y media

El problema no es menor. La Encuesta Lima Cómo Vamos ha mostrado en sus últimos reportes que una proporción importante de limeños tarda más de 90 minutos diarios en desplazarse entre su vivienda y su centro de trabajo o estudios. En algunos distritos periféricos, los viajes superan las dos horas por sentido.

Esto implica menos tiempo disponible para trabajar, estudiar, descansar o realizar actividades familiares. Además, incrementa los costos de transporte para los hogares, especialmente para los de menores ingresos, que suelen vivir más lejos de los principales centros de empleo.

La OCDE ha señalado en diversos estudios sobre movilidad urbana que la congestión puede representar pérdidas equivalentes a entre 2% y 4% del PBI de una ciudad o región metropolitana, dependiendo de la intensidad del problema y de la dependencia del transporte motorizado.

En el caso de Lima, cuyo producto bruto interno representa una parte sustancial de la economía peruana, incluso una pérdida de 2% implicaría miles de millones de soles al año.

Vélez explicó que una flota de aproximadamente 30 buses puede demandar una inversión cercana a US$6 millones.

El problema, según indicó, es que muchos operadores reciben autorizaciones de operación por periodos muy cortos, de apenas seis meses o un año. Con ese horizonte, resulta difícil acceder a financiamiento o justificar inversiones de largo plazo.

La situación contrasta con los esquemas utilizados en sistemas de transporte masivo de otras ciudades de América Latina, donde las concesiones suelen otorgarse por 10, 15 o hasta 20 años, permitiendo amortizar la compra de vehículos y garantizar estándares de servicio.

La falta de estabilidad regulatoria no solo afecta a los operadores, sino también a los usuarios, porque retrasa la incorporación de buses más modernos, menos contaminantes y con mejores condiciones de accesibilidad.

Metro de Lima, Metropolitano y corredores: el costo económico de retrasar proyectos

La necesidad de ampliar el transporte masivo también ha sido reconocida por organismos internacionales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que las inversiones en movilidad urbana generan beneficios que van más allá del transporte, al reducir costos logísticos, mejorar el acceso al empleo y elevar la competitividad de las ciudades.

La necesidad de ampliar el transporte masivo cobra relevancia en un contexto en el que la Línea 1 del Metro de Lima opera con una elevada demanda de pasajeros. En paralelo, la Línea 2 continúa en construcción y está diseñada para unir Ate con el Callao mediante un sistema subterráneo de gran capacidad.

Sin embargo, el avance de los proyectos de transporte ha estado marcado por retrasos y sobrecostos. Para los especialistas, cada año de demora implica mantener a millones de personas atrapadas en un sistema saturado y dependiente de vehículos informales.

El Metropolitano, por su parte, enfrenta problemas de hacinamiento en horas punta, insuficiencia de buses y limitaciones operativas en estaciones clave. Los corredores complementarios tampoco han logrado reemplazar por completo a las rutas tradicionales de transporte informal.

Informalidad y desorden urbano

La ATU estima que una parte importante de los viajes urbanos todavía se realiza en servicios informales o en vehículos que operan fuera de los estándares requeridos.

La informalidad tiene efectos económicos directos: genera competencia desleal para los operadores formales, dificulta la planificación de rutas, incrementa la congestión y reduce la recaudación tributaria asociada al sector transporte.

Además, complica la integración tarifaria y tecnológica entre el Metro, el Metropolitano y los corredores, una de las metas pendientes para construir un verdadero sistema integrado de transporte.

Los especialistas coincidieron en que el desafío no se resolverá únicamente con nuevas líneas de metro o con la compra de más buses.

Hernández planteó la necesidad de fortalecer la gestión del sistema, mejorar la coordinación entre los distintos modos de transporte y generar condiciones estables para atraer inversión privada de largo plazo.

Vélez agregó que ordenar la operación resulta tan importante como ampliar la infraestructura. Sin reglas claras y previsibilidad contractual, los operadores tendrán dificultades para modernizar sus flotas y elevar la calidad del servicio.

Un problema que afecta a toda la economía

El impacto del transporte deficiente no se limita a los usuarios. Las empresas también enfrentan mayores costos por tardanzas, dificultades para contratar personal que vive lejos de los centros de trabajo y pérdidas de eficiencia en la distribución de bienes y servicios.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha advertido que las grandes áreas metropolitanas latinoamericanas necesitan priorizar sistemas de transporte público de alta capacidad para evitar que la expansión urbana siga aumentando las desigualdades territoriales y los costos económicos asociados a la congestión.

En Lima, donde residen más de 10 millones de personas, la movilidad se ha convertido en un tema estructural para el desarrollo económico. La capital concentra una parte significativa del empleo formal, de la actividad empresarial y de los servicios públicos del país.