Esposa de Kenji Fujimori lo defiende y revela por qué no asistió a la toma de mando de Keiko Fujimori: “Tiene una condena”

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La empresaria Erika Muñoz, esposa de Kenji Fujimori, se pronunció en redes sociales sobre la ausencia del influencer en la toma de mando de Keiko Fujimori y en otras actividades oficiales en las que la presidenta apareció junto al resto de sus hermanos.

Frente a las especulaciones que apuntaban a un distanciamiento y conflicto entre los hermanos Fujimori, Muñoz aclaró que la no presencia del excongresista responde a su situación judicial: "Tenemos en él una condena", explicó.

Erika Muñoz revelando el por qué de la ausencia de Kenji Fujimori en las actividades de Keiko Fujimori. Foto: Instagram.

Erika Muñoz revela que ausencia de Kenji Fujimori se debe a temas judiciales

Erika Muñoz compartió en su cuenta de Instagram un video de un viaje que Kenji Fujimori realizó a México. En la publicación, la empresaria envió sus saludos por Fiestas Patrias a sus seguidores, sin imaginar que la caja de comentarios se llenaría de críticas por la ausencia de su esposo en la toma de mando de Keiko Fujimori.

"¿Por qué no fuiste?", "Faltabas tú, Kenji", "Qué pena que tu orgullo pudo más", "Nunca es tarde para unirse a la familia", "Te me caíste, Kenji", "Al no acompañar a tu hermana, dejas un mal precedente", fueron algunos de los mensajes que acumularon numerosos me gusta.

Ante los cuestionamientos, la esposa del influencer decidió responder y aclaró que el excongresista no asistió a las actividades oficiales de la presidenta debido a su situación judicial, la cual le impide participar en escenarios de confrontación política.

"Recuerden que Kenji no puede estar en ninguna trifulca y menos si es política. Tenemos en él una condena de 4 años y 6 meses, además de una reparación civil de S/ 500.000. Estamos trabajando duro para pagarla y cumplir completamente con el Estado", escribió Erika Muñoz en la misma publicación.

Finalmente, pidió a los usuarios evitar las críticas relacionadas con la política. "Opinen de lo que quieran, menos de política. Muchas gracias por su cariño, felices Fiestas Patrias", finalizó.

¿Por qué está sentenciado Kenji Fujimori al pago de medio millón de soles?

La sala permanente de la Corte Suprema sentenció en junio de 2026 a Kenji Fujimori a 4 años y 6 meses de prisión suspendida, además de una reparación civil de S/ 500.000. Lo encontraron responsable del delito de tráfico de influencias reales en el caso llamado Los Mamani videos.

Aparte de eso, también tiene que cumplir ciertas reglas de conducta, como comparecer periódicamente al Poder Judicial, realizar una obra social y no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización.