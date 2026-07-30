¿Dónde está Angie Jibaja? Giancarlo Cossío revela preocupación tras su desaparición por escándalo en hotel

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El incidente protagonizado por Angie Jibaja en un hotel del distrito de San Luis continúa generando reacciones. En esta ocasión, el actor Giancarlo Cossío decidió romper su silencio para explicar cuál es su actual relación con la exmodelo y por qué optó por tomar distancia tras los recientes acontecimientos.

Cossío, quien respaldó a la popular 'Chica de los tatuajes' desde su regreso al Perú, aseguró que mantiene preocupación por su bienestar. Sin embargo, señaló que ya no puede seguir involucrándose en las decisiones personales de Jibaja, por lo que decidió marcar distancia.

En ese contexto, reveló que incluso se ofreció a costear el pasaje para que la exmodelo retorne a Chile, país donde residía antes de viajar al Perú. Según explicó, se comunicó con ella para coordinar la compra del boleto, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta.

Giancarlo Cossío quiso ayudar a Angie Jibaja a regresar a Chile

"Ya le pregunté para cuándo le compro su pasaje de regreso a Chile y aún no me da fecha, por eso he decidido desligarme de ella porque si sucede algo, quiero dejar precedente de ello", declaró.

El actor también aclaró que el afecto y la amistad que siente por Angie Jibaja se mantienen intactos. No obstante, consideró que la situación ha llegado a un punto en el que debe priorizar sus compromisos laborales y proteger los proyectos que viene desarrollando.

Asimismo, descartó que existiera algún problema económico entre ambos y explicó que las razones por las que la exmodelo dejó el hotel solo las conocen las personas involucradas.

"No hubo una deuda y solo nosotros sabemos por qué la sacaron del hotel. La quiero mucho, pero tampoco puedo arriesgar mi programa y mis marcas", sostuvo.

Administración del hotel asegura que Angie Jibaja acumuló una deuda por hospedaje

Mientras Giancarlo Cossío afirmó que la salida de Angie Jibaja del hotel no estuvo relacionada con una deuda, la administración del establecimiento presentó una versión diferente sobre lo ocurrido.

Jasmín Huayanga, administradora del hospedaje donde se alojaban la exmodelo y su pareja, un ciudadano chileno de 25 años, aseguró que ambos dejaron de pagar cerca de una semana de alojamiento, lo que habría generado una deuda aproximada de S/1.500.

Según explicó, ante la falta de pago decidió cambiar la chapa de la habitación para evitar que los huéspedes abandonaran el lugar sin cancelar el monto pendiente. Asimismo, indicó que Angie Jibaja reaccionó de inmediato al regresar al hotel y encontrar restringido el acceso a la habitación.