HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Kyara Villanella se conmueve al recordar a su abuelo Alberto Fujimori y comparte la enseñanza que marcó su niñez

La hija de Keiko Fujimori recordó las tardes que compartía con su abuelo en el huerto familiar y reveló que fue él quien despertó su gusto por la jardinería.

Kyara Villanella se conmueve al recordar a su abuelo Alberto Fujimori. Foto: Composición LR
Kyara Villanella se conmueve al recordar a su abuelo Alberto Fujimori. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, fue invitada al pódcast de Gaela Barraza, donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal. Durante la conversación, la joven modelo recordó con emoción a su abuelo, el expresidente Alberto Fujimori, y compartió algunos de los momentos que vivieron juntos durante su infancia.

La influencer contó que fue él quien le enseñó a cultivar vegetales y flores en el huerto familiar, una afición que, según confesó, mantiene hasta la actualidad y que despertó su gusto por la naturaleza.

PUEDES VER: Kyara Villanella sorprende al hablar sobre Keiko Fujimori antes de que asuma la Presidencia: "La veo bien"

lr.pe

Kyara Villanella recuerda las enseñanzas que recibió de su abuelo Alberto Fujimori

Al leer la pregunta que formaba parte de la dinámica durante la conversación con Gaela, la miss teen no pudo evitar conmoverse y recordó los momentos que compartían en el huerto familiar.

"¿Qué es lo que más extrañas de las tardes de jardinería con tu abuelo? Ay, qué bonita pregunta, Gaela. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a hacer esta pregunta acá?", respondió emocionada.

La joven contó que Alberto Fujimori le enseñó todo lo relacionado con la jardinería y mencionó las veces que juntos sembraban distintos vegetales y flores.

PUEDES VER: Mark Vito sorprende con mensaje a Keiko Fujimori frente a su novia: "Su éxito es el éxito de todo el país"

lr.pe

"Mi abuelo me enseñó todo lo que tiene que ver con jardinería. Aprendimos desde vegetales hasta flores. Lo que más me gustaba era sembrar rabanitos porque son bien rápidos de hacer y, cuando lo hacíamos, los cosechábamos y preparábamos una ensalada de rabanitos con limón", recordó.

Asimismo, recordó un pasaje de su niñez cuando su abuelo sembró un árbol de moras. Según explicó, esas experiencias despertaron su gusto por las frutas y los vegetales.

"Mi abuelo puso un árbol de mora gigante. Me acuerdo que cuando era bien pequeña me trepaba al árbol, agarraba las moras y me las comía. Por eso me encantan las frutas y vegetales, por él", expresó.

Kyara Villanella destaca las enseñanzas que recibió de Keiko Fujimori

En otro momento, Villanella también habló sobre la influencia que ha tenido Keiko Fujimori en su vida. La joven aseguró que su madre le enseñó a enfrentar las críticas y a no dejarse afectar por los comentarios negativos que suele recibir en redes sociales.

Todo surgió cuando Gaela Barraza le preguntó quién la había ayudado a construir una coraza frente a la constante exposición pública. Sin dudarlo, la modelo respondió que fue la lideresa de Fuerza Popular.

"Mi mamá. Ella está muy expuesta. El mundo político siempre está muy dividido y siempre que la atacan, la veo bien parada", comentó.

Kyara explicó que, cuando era más pequeña, los comentarios en internet sí llegaban a afectarla. Sin embargo, aseguró que el ejemplo de su madre le permitió afrontar esas situaciones de una manera distinta.

"Al verla, me hace dar cuenta de que, si ella puede, yo también puedo. Ella me demostraba que le llegaban comentarios horribles. Si yo paso por comentarios así, tengo que afrontarlos de manera positiva y no darles valor porque a veces vienen de un lugar de rabia", sostuvo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Kyara Villanella sorprende al hablar sobre Keiko Fujimori antes de que asuma la Presidencia: "La veo bien"

Kyara Villanella sorprende al hablar sobre Keiko Fujimori antes de que asuma la Presidencia: "La veo bien"

LEER MÁS
Kyara Villanella sorprende al aparecer con su novio Adrián Harboe en ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

Kyara Villanella sorprende al aparecer con su novio Adrián Harboe en ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó ante la sociedad en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori?

Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó ante la sociedad en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sigrid Bazán denuncia a 'Loco' Wagner y Yaco Eskenazi tras recibir fuerte calificativo en su podcast: "Me parece súper bajo"

Sigrid Bazán denuncia a 'Loco' Wagner y Yaco Eskenazi tras recibir fuerte calificativo en su podcast: "Me parece súper bajo"

LEER MÁS
Karen Schwarz y Ezio Oliva confiesan la amenaza extorsiva que los impulsó a marcharse a España: "Mis hijas dejaron de ir..."

Karen Schwarz y Ezio Oliva confiesan la amenaza extorsiva que los impulsó a marcharse a España: "Mis hijas dejaron de ir..."

LEER MÁS
Cielo Fernández revela que Susana Alvarado le descontó el sueldo tras grave error en Corazón Serrano: “Hay ciertas reglas que cumplir”

Cielo Fernández revela que Susana Alvarado le descontó el sueldo tras grave error en Corazón Serrano: “Hay ciertas reglas que cumplir”

LEER MÁS
Mark Vito sorprende con mensaje a Keiko Fujimori frente a su novia: "Su éxito es el éxito de todo el país"

Mark Vito sorprende con mensaje a Keiko Fujimori frente a su novia: "Su éxito es el éxito de todo el país"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia rompe su silencio tras inesperado vínculo entre Sergio George y Magdyel Ugaz: "Todo se ve muy..."

Yahaira Plasencia rompe su silencio tras inesperado vínculo entre Sergio George y Magdyel Ugaz: "Todo se ve muy..."

LEER MÁS
Susana Alvarado habla por primera vez del difícil momento que vive con Paco Bazán y preocupa: “No es normal”

Susana Alvarado habla por primera vez del difícil momento que vive con Paco Bazán y preocupa: “No es normal”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025