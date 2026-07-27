Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, fue invitada al pódcast de Gaela Barraza, donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal. Durante la conversación, la joven modelo recordó con emoción a su abuelo, el expresidente Alberto Fujimori, y compartió algunos de los momentos que vivieron juntos durante su infancia.

La influencer contó que fue él quien le enseñó a cultivar vegetales y flores en el huerto familiar, una afición que, según confesó, mantiene hasta la actualidad y que despertó su gusto por la naturaleza.

Kyara Villanella recuerda las enseñanzas que recibió de su abuelo Alberto Fujimori

Al leer la pregunta que formaba parte de la dinámica durante la conversación con Gaela, la miss teen no pudo evitar conmoverse y recordó los momentos que compartían en el huerto familiar.

"¿Qué es lo que más extrañas de las tardes de jardinería con tu abuelo? Ay, qué bonita pregunta, Gaela. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a hacer esta pregunta acá?", respondió emocionada.

La joven contó que Alberto Fujimori le enseñó todo lo relacionado con la jardinería y mencionó las veces que juntos sembraban distintos vegetales y flores.

"Mi abuelo me enseñó todo lo que tiene que ver con jardinería. Aprendimos desde vegetales hasta flores. Lo que más me gustaba era sembrar rabanitos porque son bien rápidos de hacer y, cuando lo hacíamos, los cosechábamos y preparábamos una ensalada de rabanitos con limón", recordó.

Asimismo, recordó un pasaje de su niñez cuando su abuelo sembró un árbol de moras. Según explicó, esas experiencias despertaron su gusto por las frutas y los vegetales.

"Mi abuelo puso un árbol de mora gigante. Me acuerdo que cuando era bien pequeña me trepaba al árbol, agarraba las moras y me las comía. Por eso me encantan las frutas y vegetales, por él", expresó.

Kyara Villanella destaca las enseñanzas que recibió de Keiko Fujimori

En otro momento, Villanella también habló sobre la influencia que ha tenido Keiko Fujimori en su vida. La joven aseguró que su madre le enseñó a enfrentar las críticas y a no dejarse afectar por los comentarios negativos que suele recibir en redes sociales.

Todo surgió cuando Gaela Barraza le preguntó quién la había ayudado a construir una coraza frente a la constante exposición pública. Sin dudarlo, la modelo respondió que fue la lideresa de Fuerza Popular.

"Mi mamá. Ella está muy expuesta. El mundo político siempre está muy dividido y siempre que la atacan, la veo bien parada", comentó.

Kyara explicó que, cuando era más pequeña, los comentarios en internet sí llegaban a afectarla. Sin embargo, aseguró que el ejemplo de su madre le permitió afrontar esas situaciones de una manera distinta.

"Al verla, me hace dar cuenta de que, si ella puede, yo también puedo. Ella me demostraba que le llegaban comentarios horribles. Si yo paso por comentarios así, tengo que afrontarlos de manera positiva y no darles valor porque a veces vienen de un lugar de rabia", sostuvo.