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Andrea Arana, conductora de Willax TV y una de las figuras de 'Un día en el mall', dejó la soltería este sábado 25 de julio al contraer matrimonio por la vía civil con Félix Lindo, su pareja de los últimos seis años. La presentadora celebró este importante paso rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, en una elegante ceremonia que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.

La comunicadora no ocultó la emoción que sintió al convertirse en esposa y compartió un emotivo mensaje sobre este momento especial a través de sus historias de Instagram, en el que compartió algunos videos e imágenes de este momento.

Boda civil de Andrea Arana. Foto: Instagram

Andrea Arana y Félix Lindo sellaron su historia de amor con una elegante boda civil

Andrea Arana y Félix Lindo oficializaron su relación en una ceremonia civil realizada el sábado 25 de julio, luego de seis años de romance. La pareja compartió este importante acontecimiento con un reducido grupo de familiares y amigos, quienes fueron testigos del momento especial de la conductora de televisión.

La boda llega varios meses después de que la pareja anunciara su compromiso. En febrero de 2025, durante un viaje por Estados Unidos, el esposo de la presentadora de Willax la sorprendió con una inesperada pedida de mano cuando cumplían seis años de relación.

En aquella oportunidad, la conductora también dedicó un emotivo mensaje a quien hoy es su esposo. "Eres un hombre al que admiro y quiero tanto, siempre confío en ti, un hombre inteligente, capaz de todo; gracias por quererme y consentirme tanto. Te amo", escribió el 14 de enero de 2025.

¿Quién es Andrea Arana, la conductora de Willax TV que llegó al altar?

Natural de Huacho, Andrea Arana ha construido una destacada trayectoria en la televisión peruana. Estudió Trabajo Social en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, donde obtuvo el grado de bachiller, y posteriormente complementó su formación con estudios de actuación en Arte y Escena durante 2019, una disciplina que siempre ha considerado una de sus grandes pasiones.

Su carrera televisiva comenzó en 2020 cuando asumió la conducción del bloque de espectáculos del noticiero 'Primer Plano' de Willax, espacio que compartió junto a Marisel Linares y Gonzalo Iwasaki. Más adelante integró otros programas del canal como 'Al otro lado' y 'Al día con Willax', hasta consolidarse como una de las principales figuras de 'Un día en el mall', donde conduce junto a Valeria Flórez y acompaña a los televidentes cada tarde.

Además de su trabajo en televisión, la presentadora también emprendió en el mundo de la moda con su propia marca de ropa, Perfect Match, lanzada durante la pandemia del coronavirus. Paralelamente, ha desarrollado su faceta como actriz y próximamente participará en la película '¡Amigo, por ahí no es!', cuyo estreno está previsto para el 1 de octubre.