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"Hablan desde la envidia, minimizan el esfuerzo", expresó con firmeza María Pía Copello sobre el cargamontón recibido en redes sociales, donde algunos usuarios aseguran que su podcast y sus emprendimientos, como 'Las catitejas', se deben al respaldo económico de su esposo, el empresario Samuel Dyer.

En declaraciones para Trome, la influencer también mostró su molestia porque se minimiza el trabajo que ha realizado en la televisión peruana. “Es mucha difamación en las redes, creo que algo va a tener que pasar para que esto pare. Minimizan el esfuerzo de las personas que hay detrás de cada uno de los proyectos. Yo creo que se habla mucho desde el desconocimiento, desde la envidia, desde los likes, desde los views”, manifestó.

María Pía se autodenomina la 'chola terca' del streaming

María Pía también destacó el trabajo que viene realizando con su podcast en YouTube 'Sin más que decir', donde resaltó el contenido de entretenimiento responsable en medio de un panorama donde hay comentarios irresponsables.

“A mí no se me ocurriría salir a decir con esa ligereza con la que salen a dar como interpretaciones. Es obviamente con maldad y saben perfectamente lo que están haciendo para bajarse a alguien solamente porque se sintieron incómodos. Entonces, yo soy una chola terca y es el sueño de todos lo que estamos aquí, de salir adelante por nuestro propio medio, sin hacerle daño a nadie”, dijo en un inicio la presentadora a Trome.

“Es una mesa divertida y que va a ser una opción, pero de una forma responsable. No va a salir a disparar a todo el mundo de la manera más irresponsable, eso es lo que se ve todos los días”, concluyó.

María Pía asegura que se distanció de Timoteo porque le pagaba poco

Durante la última emisión de su podcast, María Pía Copello contó la razón por la que se distanció de Ricardo Bonilla, actor que dio vida al recordado Timoteo. Según señaló, el conflicto surgió por desacuerdos relacionados con el aspecto económico y, pese al éxito que ambos alcanzaron en el programa 'María Pía y Timoteo'. La relación entre ambos continúa rota hasta la actualidad.

“Yo no tengo nada que perdonar; actualmente no me hablo con Ricardo, pero sí es verdad que no quedamos tan bien. Básicamente, nuestro tema principal fue económico: Él negoció con el canal, tener los circos y las giras; él se vuelve juez y parte, era el muñeco y empresario y ahí empiezan los problemas”, explicó.