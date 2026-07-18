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La salida de Fiorella Castillo y Baruj Ocharán de La Bella Luz continúa dando de qué hablar. Luego de anunciar por separado su despedida de la agrupación de cumbia, ambos reaparecieron juntos en una transmisión en vivo en redes sociales, donde no solo interpretaron algunas canciones, sino que también dejaron ver la gran cercanía que mantienen.

Sus declaraciones y la evidente química entre ambos despertaron comentarios que alimentan los rumores de un posible romance. "Nosotros paramos juntos pues, entonces a veces queremos contarles cosas que nos pasan y no podíamos pues, ahora sí le podemos", comentó el excantante de la agrupación de cumbia durante la transmisión.

Fiorella Castillo y Baruj Ocharán reaparecen juntos y muestran su gran complicidad

Tras oficializar su salida de La Bella Luz, Fiorella Castillo y Baruj Ocharán sorprendieron al realizar una transmisión en vivo en la que compartieron un momento con sus seguidores. Además de interpretar algunos temas musicales, ambos conversaron con naturalidad sobre su amistad.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y los seguidores de los artistas comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación. Los usuarios destacaron la complicidad que demostraban frente a la cámara. Comentarios como "Ahora todo tiene sentido", "Bonita pareja" y "Que viva el amor" inundaron las publicaciones.

Comentarios sobre exintegrantes de La Bella Luz. TikTok/solterocodiciado

Durante la transmisión, los exintegrantes también recordaron una divertida anécdota sobre la primera vez que intentaron cantar juntos el tema 'Si nos dejan'. Baruj confesó que aquel ensayo estuvo lejos de salir como esperaban. "Yo me acuerdo que la primera vez que me junté con Fiorella así para ensayar queríamos cantar 'Si nos dejan', y fue horrible porque estuvimos toda la tarde intentando... o ella se equivocaba o en ese tiempo pues yo tenía, la verdad, un poquito menos entrenada (la voz)", relató.

Así anunciaron su salida de La Bella Luz

Fiorella Castillo fue la primera en anunciar su salida de la agrupación. "Hoy culmina una etapa, hoy dejo oficialmente de pertenecer a la orquesta La Bella Luz. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad de haber sido parte de este gran proyecto. De todo corazón, gracias a mi querido público por acompañarme en cada presentación, por su apoyo incondicional, su cariño y por creer siempre en mí. Ustedes han sido mi mayor motivación para seguir creciendo", manifestó.

Por su parte, Baruj Ocharán dejó entrever que su salida estuvo marcada por circunstancias ajenas a su voluntad. "Hay decisiones que no siempre nacen del deseo, sino de las circunstancias que la vida presenta. Hoy cierro este capítulo con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí en cada presentación", expresó el cantante. Además, sostuvo que el talento y el compromiso siempre deben estar acompañados de respeto y de un ambiente que permita el crecimiento profesional.