HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Excantantes de La Bella Luz desatan rumores de romance tras abandonar juntos el grupo de cumbia: "Ahora sí podemos..."

¿Nació el amor? Fiorella Castillo y Baruj Ocharán, exintegrantes de La Bella Luz, reaparecieron juntos tras dejar La Bella Luz y desataron comentarios por la química que demostraron.

Exintegrantes de La Bella Luz reaparecen juntos tras su salida del grupo de cumbia. Foto: composición LR/TikTok/solterocodiciadogo
Exintegrantes de La Bella Luz reaparecen juntos tras su salida del grupo de cumbia. Foto: composición LR/TikTok/solterocodiciadogo
Escuchar
Resumen
Compartir

La salida de Fiorella Castillo y Baruj Ocharán de La Bella Luz continúa dando de qué hablar. Luego de anunciar por separado su despedida de la agrupación de cumbia, ambos reaparecieron juntos en una transmisión en vivo en redes sociales, donde no solo interpretaron algunas canciones, sino que también dejaron ver la gran cercanía que mantienen.

Sus declaraciones y la evidente química entre ambos despertaron comentarios que alimentan los rumores de un posible romance. "Nosotros paramos juntos pues, entonces a veces queremos contarles cosas que nos pasan y no podíamos pues, ahora sí le podemos", comentó el excantante de la agrupación de cumbia durante la transmisión.

PUEDES VER: Cantante Baruj Ocharán se va de La Bella Luz después de 7 meses y deja polémico mensaje: “No todo lo que brilla es oro”

lr.pe

Fiorella Castillo y Baruj Ocharán reaparecen juntos y muestran su gran complicidad

Tras oficializar su salida de La Bella Luz, Fiorella Castillo y Baruj Ocharán sorprendieron al realizar una transmisión en vivo en la que compartieron un momento con sus seguidores. Además de interpretar algunos temas musicales, ambos conversaron con naturalidad sobre su amistad.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y los seguidores de los artistas comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación. Los usuarios destacaron la complicidad que demostraban frente a la cámara. Comentarios como "Ahora todo tiene sentido", "Bonita pareja" y "Que viva el amor" inundaron las publicaciones.

La Bella Luz

Comentarios sobre exintegrantes de La Bella Luz. TikTok/solterocodiciado

Durante la transmisión, los exintegrantes también recordaron una divertida anécdota sobre la primera vez que intentaron cantar juntos el tema 'Si nos dejan'. Baruj confesó que aquel ensayo estuvo lejos de salir como esperaban. "Yo me acuerdo que la primera vez que me junté con Fiorella así para ensayar queríamos cantar 'Si nos dejan', y fue horrible porque estuvimos toda la tarde intentando... o ella se equivocaba o en ese tiempo pues yo tenía, la verdad, un poquito menos entrenada (la voz)", relató.

PUEDES VER: Fernanda Urbina, vocalista de La Bella Luz, rompe en llanto al cantar tema de desamor y sus compañeras la consuelan en pleno concierto

lr.pe

Así anunciaron su salida de La Bella Luz

Fiorella Castillo fue la primera en anunciar su salida de la agrupación. "Hoy culmina una etapa, hoy dejo oficialmente de pertenecer a la orquesta La Bella Luz. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad de haber sido parte de este gran proyecto. De todo corazón, gracias a mi querido público por acompañarme en cada presentación, por su apoyo incondicional, su cariño y por creer siempre en mí. Ustedes han sido mi mayor motivación para seguir creciendo", manifestó.

Por su parte, Baruj Ocharán dejó entrever que su salida estuvo marcada por circunstancias ajenas a su voluntad. "Hay decisiones que no siempre nacen del deseo, sino de las circunstancias que la vida presenta. Hoy cierro este capítulo con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí en cada presentación", expresó el cantante. Además, sostuvo que el talento y el compromiso siempre deben estar acompañados de respeto y de un ambiente que permita el crecimiento profesional.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cantante Baruj Ocharán se va de La Bella Luz después de 7 meses y deja polémico mensaje: “No todo lo que brilla es oro”

Cantante Baruj Ocharán se va de La Bella Luz después de 7 meses y deja polémico mensaje: “No todo lo que brilla es oro”

LEER MÁS
¡De los escenarios a la TV! Michelle Alexander impacta al anunciar serie de La Bella Luz: “Hay historias que nacieron para emocionar”

¡De los escenarios a la TV! Michelle Alexander impacta al anunciar serie de La Bella Luz: “Hay historias que nacieron para emocionar”

LEER MÁS
Fernanda Urbina, vocalista de La Bella Luz, rompe en llanto al cantar tema de desamor y sus compañeras la consuelan en pleno concierto

Fernanda Urbina, vocalista de La Bella Luz, rompe en llanto al cantar tema de desamor y sus compañeras la consuelan en pleno concierto

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Querida actriz de televisión destapa su vínculo con joven desaparecido en el Huascarán y clama por ayuda tras días de angustia: "Fuerza"

Querida actriz de televisión destapa su vínculo con joven desaparecido en el Huascarán y clama por ayuda tras días de angustia: "Fuerza"

LEER MÁS
Kenji Fujimori se conmueve al recordar su salida del Congreso impulsada por Fuerza Popular: "Fue el momento más difícil"

Kenji Fujimori se conmueve al recordar su salida del Congreso impulsada por Fuerza Popular: "Fue el momento más difícil"

LEER MÁS
¡Ya está en Perú! Edgar Vivar, estrella de ‘El chavo del 8’, impacta al aparecer en ‘Al fondo hay sitio’: su llegada remecerá a los Gonzales

¡Ya está en Perú! Edgar Vivar, estrella de ‘El chavo del 8’, impacta al aparecer en ‘Al fondo hay sitio’: su llegada remecerá a los Gonzales

LEER MÁS
Mario Hart revela incidente de su hija con Korina Rivadeneira en plena pista de carrera: "Chocó en la primera curva"

Mario Hart revela incidente de su hija con Korina Rivadeneira en plena pista de carrera: "Chocó en la primera curva"

LEER MÁS
Revelan el alto monto que Laura Spoya deberá pagar por 'daños' tras chocar su camioneta: más de $20.000

Revelan el alto monto que Laura Spoya deberá pagar por 'daños' tras chocar su camioneta: más de $20.000

LEER MÁS
Empresario acusa a Samahara Lobatón de deberle dinero desde hace seis meses: “No me pagas ni un dólar”

Empresario acusa a Samahara Lobatón de deberle dinero desde hace seis meses: “No me pagas ni un dólar”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025