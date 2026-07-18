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Huánuco se alista para celebrar su aniversario a lo grande. En esta oportunidad, llegarán artistas de talla internacional como El Tri, de México y Trebol Clan, de Puerto Rico, quienes serán las estrellas de la séptima edición del Festival del Jala Jala, que se celebrará el domingo 9 de agosto en el Club Lawn Tennis de Huánuco.

Considerado uno de los encuentros más destacados de la región, el Festival del Jala Jala surgió con el objetivo de respaldar a los emprendedores y difundir la gastronomía huanuqueña. Con el paso de los años, se ha convertido en una plataforma que impulsa el turismo y dinamiza la economía local. Para esta edición, los organizadores proyectan recibir a más de 15.000 asistentes.

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El Festival del Jala Jala ofrecerá una experiencia cultural rica, promoviendo las tradiciones huanuqueñas y el turismo en la región. Foto: difusión

El Tri y Trebol Clan compartirán escenario con artistas peruanos

Además de la presencia de El Tri y Trebol Clan, el Festival del Jala Jala 2026 contará con la participación de las agrupaciones peruanas La Bella Luz, Zaperoco, Mito Ramos, Los Doltons, Malas intenciones, entre otros. Las entradas ya están a la venta mediante Teleticket.

La propuesta, que combinará música, cultura, comida y actividades de entretenimiento dirigidas a toda la familia, incluirá juegos para niños, espectáculos infantiles y presentaciones de artistas huanuqueños. Además de los conciertos, los visitantes podrán recorrer una feria en la que participarán reconocidos restaurantes de la región, negocios locales y exponentes culturales. De esta manera, el evento busca ofrecer una experiencia pensada para públicos de distintas edades.

El festival, que apoya a emprendedores y promueve la gastronomía local, espera recibir a más de 15.000 asistentes. Además, incluye agrupaciones peruanas y actividades familiares. Fotos: difusión

El nombre del festival hace referencia al 'Jala Jala', una de las danzas tradicionales más emblemáticas de Huánuco y símbolo de identidad regional. Esta expresión cultural, en la que los participantes entrelazan los brazos y bailan al ritmo de la música, inspira una celebración destinada a acercar a visitantes de todo el país a las costumbres, el arte y el patrimonio huanuqueño.