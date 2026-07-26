El cuerpo sin vida de Raiza Martínez, 'La Chocolatita', fue hallado en la vivienda del principal sospechoso del crimen, en La Molina. | Foto: composición LR/Instagram

El cuerpo sin vida de Raiza Martínez, 'La Chocolatita', fue hallado en la vivienda del principal sospechoso del crimen, en La Molina. | Foto: composición LR/Instagram

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El asesinato de Raiza Jocelyn Martínez Ccopa, conocida en la farándula como ‘La Chocolatita’, ha sacudido a la opinión pública y expuesto un historial de violencia que compromete directamente al principal sospechoso. La joven fue hallada muerta el 23 de julio en una vivienda de La Planicie, La Molina, y la necropsia confirmó que falleció por asfixia mecánica por estrangulación.

Las primeras diligencias policiales apuntaron a Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, quien estuvo con ella la noche del crimen y es hijo de la dueña del inmueble. El nombre de Óscar Raúl no solo aparece vinculado con este macabro caso, sino también en denuncias previas que revelan un patrón de agresiones, incluso contra su propia madre, la mujer que alertó a las autoridades tras descubrir que Martínez yacía en la habitación del presunto asesino.

Principal sospechoso del asesinato de ‘La Chocolatita’ tiene graves antecedentes policiales

Óscar Raúl Arias Muñoz registra varias denuncias en su historial. Una de estas fue presentada por su madre por maltrato sin lesión. También figura una denuncia por violencia psicológica contra una expareja y otros reportes en dependencias policiales.

Además, de acuerdo con el noticiero ‘24 Horas’, el hermano de ‘La Chocolatita’ aseguró que la influencer había denunciado meses atrás al sujeto por presunto acoso. El familiar de la creadora de contenido también declaró que el principal sospechoso, a quien acusó de feminicida, habría estado bajo sospecha de secuestrar a otras mujeres, aunque esta información no ha sido comprobada por las autoridades. “Es un feminicidio, no hay otra. Esta persona, Raúl, ha estrangulado a mi hermana. Ha dejado a mi hermana tirada con una cinta, asfixiada, por 8 horas. Es un monstruo, un enfermo”, manifestó.

De acuerdo con los informes, Raiza Martínez, quien estuvo vinculada a Julián Zucci y protagonizó un ampay con el futbolista Pedro Aquino, acudió a la vivienda de Arias Muñoz para compartir bebidas alcohólicas. Horas después fue encontrada sin vida en circunstancias que despertaron la alerta de un presunto asesinato. La necropsia descartó cualquier accidente y confirmó que murió por estrangulación. La familia denunció además la desaparición de dos celulares de la víctima, considerados piezas clave para esclarecer lo ocurrido y reconstruir sus últimas comunicaciones.