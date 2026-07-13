La historia de La Bella Luz, emblemática orquesta de cumbia peruana, se adaptará a una miniserie que se transmitirá por América Televisión. Foto: difusión. | Foto: difusión.

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La historia de La Bella Luz, reconocida como una de las orquestas más representativas de la cumbia peruana, llegará por primera vez a la pantalla chica. Del Barrio Producciones y los fundadores de la agrupación, Óscar Custodio Chavesta y Pilar Torres, firmaron un acuerdo para desarrollar una producción basada en la trayectoria del conjunto musical, creado en 1994 en Monsefú, Lambayeque.

“Cuando conocí la historia de La Bella Luz entendí que iba mucho más allá de la música. Es el recorrido de una familia que apostó por un proyecto propio y logró mantenerse vigente durante más de treinta años en una industria profundamente competitiva. Esa es la historia que queremos contar”, señaló Michelle Alexander, directora general de Del Barrio Producciones.

¿La historia de La Bella Luz llegará a América TV?

La ficción, que se transmitirá por América Televisión, mostrará los inicios de la orquesta, su crecimiento a lo largo de más de 30 años y los obstáculos que una familia tuvo que superar para transformar una propuesta musical regional en una agrupación con alcance y reconocimiento nacional.

“Hay historias que nacieron para emocionar. Iniciamos oficialmente un nuevo camino junto a Del Barrio Producciones. Este es solo el comienzo de un proyecto muy especial que estamos ansiosos por compartir con ustedes”, comentó La Bella Luz este lunes 13 de julio en sus redes sociales.

“Que sigan los éxitos La Bella Luz”, “Listo, ya era hora, un programa para dormir temprano”, “Ni Agua Marina tiene miniserie y 'Senderito', la voz de oro, ya tiene jajaja”, “Nos van a fregar las novelas con esos gallos”, “Qué emocionante que pronto veremos su miniserie de La Bella Luz, una historia contada por ellos mismos, y felicitaciones a la sra Michel Alexander por este nuevo reto” y “Dios los bendiga grandemente y sigan adelante de la mano de Dios, los conozco desde sus inicios y sé lo mucho que lucharon para llegar donde están, su humildad habla mucho de ustedes”; son algunos de los comentarios que acompañan al video.

Dueño de La Bella Luz

Según Óscar Custodio Chavesta, fundador del grupo, esta adaptación permitirá revelar al público aspectos poco conocidos de la historia de la agrupación. “Quienes siguen a La Bella Luz conocen nuestras canciones y nuestros conciertos, pero muy pocos saben cómo nació la orquesta, las decisiones que tuvimos que tomar o los momentos que estuvieron a punto de cambiar nuestra historia. Nos emociona que el público pueda conocer ese recorrido”, manifestó.

Por otro lado, Óscar Junior Custodio, conocido por sus seguidores como 'Senderito', destacó que la producción permitirá acercar a nuevas generaciones al origen de la agrupación. "Crecí viendo el trabajo de mis padres para sacar adelante la orquesta. Esta producción permitirá conocer todo lo que ocurrió antes de que el público escuchara la primera canción de La Bella Luz", comentó el joven cantante.