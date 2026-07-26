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Laura Spoya se despide para siempre de 'Al Sexto Día' y rompe en llanto en último programa: “Hoy nos toca decir adiós.

La conductora Laura Spoya protagonizó emotiva despedida en la última edición de 'Al Sexto Día', que coincidió con su cumpleaños. El programa culmina su ciclo en la televisión tras más de una década.

Laura Spoya fue la conductora de 'Al Sexto Día' durante los dos últimos años.
Laura Spoya fue la conductora de 'Al Sexto Día' durante los dos últimos años. | Foto: composición LR/Panamericana TV
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Durante 16 años, ‘Al Sexto Día’ se convirtió en un espacio emblemático de la televisión peruana, reconocido por acercarse a historias que pocas veces llegaban a la pantalla. El sábado 25 de julio de 2026, el programa cerró su ciclo en Panamericana Televisión, en una emisión que coincidió con el cumpleaños de su conductora, Laura Spoya.

La ex Miss Perú, quien asumió la conducción en 2024, se mostró conmovida al despedirse del público y de su equipo. Días antes había aclarado que la salida no fue intempestiva ni por bajo rating, sino consecuencia de no llegar a un acuerdo económico con el canal.

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Laura Spoya se despide para siempre de ‘Al Sexto Día’

Con la voz quebrada, Laura Spoya inició su mensaje resumiendo la trayectoria del espacio. “Hoy nos toca decir adiós. Dieciséis años recorriendo las calles, entrando donde pocos se atrevían, conociendo personajes extraordinarios, riéndonos juntos, sorprendiéndonos juntos y muchas veces también llorando juntos”, señaló al recordar la esencia de un formato que se construyó desde la calle.

Enseguida, la conductora de televisión profundizó en el rol que cumplió el programa en la televisión nacional. “Durante 16 años fuimos la voz de la calle, de esas historias que no siempre aparecían en los titulares, pero que merecían ser escuchadas. Fuimos irreverentes, fuimos atrevidos, fuimos humanos, fuimos el show de la calle de la televisión peruana”, agregó.

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Spoya también destacó la dimensión personal del fin de ‘Al Sexto Día’ y compartió lo que significó para ella estar al frente del espacio. “Esta noche no despedimos solamente a un programa, despedimos una parte de nuestras vidas (…). Hice muchas notas acercándome a la gente, siendo irreverente, rebelde. Yo hoy cierro el kiosko”.

Más allá de la tristeza por la despedida, la noche también tuvo un matiz festivo, pues Spoya celebró su cumpleaños 35 rodeada en el set. “Para mí es un día con sentimientos encontrados, pero me encuentro feliz porque empecé mi cumpleaños con ustedes y cierro celebrando mi cumpleaños también”, sentenció, entre aplausos y abrazos de sus compañeros.

Días antes del último programa, Laura había confirmado que la salida obedecía a razones contractuales y no a una decisión abrupta. “Es una decisión porque no se llegó a un acuerdo económico. Queremos agradecer a Leonardo Bigot, a Susana Umbert, por estar al aire y darme la oportunidad. Son ciclos que uno tiene que cerrar. La vida continúa y estoy segura de que todo el equipo de ‘Al Sexto Día’ tendremos muchísimas más oportunidades”, indicó, dejando claro que el desenlace fue parte de un proceso natural y no de un conflicto interno.

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