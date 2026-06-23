Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una de las parejas más sólidas del medio de la farándula es Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, quienes tienen 13 años de relación. Recientemente, ambos declararon ante las cámaras de 'Amor y fuego', donde la modelo habló sobre su posible ingreso al casting de Victoria’s Secret. En medio de sus declaraciones, el exchico reality sorprendió al reaccionar con una escena de celos.

La influencer explicó que se encuentra a la espera de los resultados del casting, un sueño que calificó como una experiencia significativa en su carrera. Fue en ese momento cuando el exintegrante de 'Esto es guerra' intervino con una frase que llamó la atención: “¿No me vas a dejar, sí…?”, provocando la sorpresa de la modelo, quien respondió entre risas: “Jamás”, sellando el momento con un beso.

Yaco Eskenazi y su escena de celos por Natalie Vértiz

Tras el tierno intercambio, Yaco Eskenazi culpó a su amigo y compañero de pódcast, Christian Wagner. “‘El Loco’ me fastidia, mi amor”, comentó el conductor, a lo que Natalie Vértiz respondió con humor: “No le hagas caso a ‘El Loco’”.

Por su parte, la influencer expresó su entusiasmo por el proceso del casting internacional y destacó la experiencia vivida: “Muy pronto vamos a saber novedades, igual yo me siento super feliz y un sueño cumplido haber ido al casting y sobre todo el cariño enorme que recibí de todos mis seguidores de todo el Perú... de mi esposo también”.

La relación de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz tras 13 años juntos

La pareja también aprovechó la entrevista para referirse a la solidez de su matrimonio frente a la exposición mediática. Yaco Eskenazi explicó que, pese a la atención pública por su paso por realities, su relación se mantiene estable y basada en el amor cotidiano. “Yo creo que hay matrimonios más estables o parecido al de nosotros, pero nosotros estamos un poco ahí como en el ojo (público) porque salimos de un reality, pero nada, nosotros vivimos nuestro amor como viviría cualquier pareja, con intensidad, con pasión y con mucho romanticismo”, señaló.

En la misma línea, la modelo resaltó la importancia de su familia como pilar fundamental. “Siempre es importante apostar por lo que uno cree, en el amor, y nosotros más que Yaco y Natalie somos una familia, tenemos a nuestros hijos que son nuestra máxima motivación y para adelante con eso”, expresó.