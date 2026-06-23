HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Yaco Eskenazi sorprende con escena de celos a Natalie Vértiz tras posible ingreso a Victoria's Secret: "¿No me vas a dejar?"

La modelo quedó sorprendida ante la pregunta de Yaco Eskenazi, padre de sus dos hijos, luego de revelar que está a la espera de los resultados de su casting para Victoria’s Secret.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz protagonizan inesperado momento. Foto: Panamericana TV
Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz protagonizan inesperado momento. Foto: Panamericana TV
Escuchar
Resumen
Compartir

Una de las parejas más sólidas del medio de la farándula es Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, quienes tienen 13 años de relación. Recientemente, ambos declararon ante las cámaras de 'Amor y fuego', donde la modelo habló sobre su posible ingreso al casting de Victoria’s Secret. En medio de sus declaraciones, el exchico reality sorprendió al reaccionar con una escena de celos.

La influencer explicó que se encuentra a la espera de los resultados del casting, un sueño que calificó como una experiencia significativa en su carrera. Fue en ese momento cuando el exintegrante de 'Esto es guerra' intervino con una frase que llamó la atención: “¿No me vas a dejar, sí…?”, provocando la sorpresa de la modelo, quien respondió entre risas: “Jamás”, sellando el momento con un beso.

PUEDES VER: Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

lr.pe

Yaco Eskenazi y su escena de celos por Natalie Vértiz

Tras el tierno intercambio, Yaco Eskenazi culpó a su amigo y compañero de pódcast, Christian Wagner. “‘El Loco’ me fastidia, mi amor”, comentó el conductor, a lo que Natalie Vértiz respondió con humor: “No le hagas caso a ‘El Loco’”.

Por su parte, la influencer expresó su entusiasmo por el proceso del casting internacional y destacó la experiencia vivida: “Muy pronto vamos a saber novedades, igual yo me siento super feliz y un sueño cumplido haber ido al casting y sobre todo el cariño enorme que recibí de todos mis seguidores de todo el Perú... de mi esposo también”.

PUEDES VER: Yaco Eskenazi revela que en 'Esto es guerra' se oponían a que oficialice su relación con Natalie Vértiz y lo botaron por fuerte pelea tras defenderla

lr.pe

La relación de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz tras 13 años juntos

La pareja también aprovechó la entrevista para referirse a la solidez de su matrimonio frente a la exposición mediática. Yaco Eskenazi explicó que, pese a la atención pública por su paso por realities, su relación se mantiene estable y basada en el amor cotidiano. “Yo creo que hay matrimonios más estables o parecido al de nosotros, pero nosotros estamos un poco ahí como en el ojo (público) porque salimos de un reality, pero nada, nosotros vivimos nuestro amor como viviría cualquier pareja, con intensidad, con pasión y con mucho romanticismo”, señaló.

En la misma línea, la modelo resaltó la importancia de su familia como pilar fundamental. “Siempre es importante apostar por lo que uno cree, en el amor, y nosotros más que Yaco y Natalie somos una familia, tenemos a nuestros hijos que son nuestra máxima motivación y para adelante con eso”, expresó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

LEER MÁS
Yaco Eskenazi revela que en 'Esto es guerra' se oponían a que oficialice su relación con Natalie Vértiz y lo botaron por fuerte pelea tras defenderla

Yaco Eskenazi revela que en 'Esto es guerra' se oponían a que oficialice su relación con Natalie Vértiz y lo botaron por fuerte pelea tras defenderla

LEER MÁS
Yaco Eskenazi se va de fiesta con André Carrillo en México, pero sin Natalie Vértiz: "Acá estamos disfrutando"

Yaco Eskenazi se va de fiesta con André Carrillo en México, pero sin Natalie Vértiz: "Acá estamos disfrutando"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Peluchín’ queda en shock al descubrir la edad real de Samahara Lobatón y la cantidad de hijos que tiene

‘Peluchín’ queda en shock al descubrir la edad real de Samahara Lobatón y la cantidad de hijos que tiene

LEER MÁS
Jefferson Farfán advierte mostrar pruebas que hundirían a Magaly Medina tras denuncia en su contra: "La quieres ..."

Jefferson Farfán advierte mostrar pruebas que hundirían a Magaly Medina tras denuncia en su contra: "La quieres ..."

LEER MÁS
Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

LEER MÁS
Alcalde Francis Allison pasa incómodo momento tras frío comentario de Milagros Leiva en TV: "Creció sin papá, hay que decirlo"

Alcalde Francis Allison pasa incómodo momento tras frío comentario de Milagros Leiva en TV: "Creció sin papá, hay que decirlo"

LEER MÁS
Exmodelo Andrea Montenegro reaparece con imagen sin filtro y desata ola de elogios: “Hermosa”

Exmodelo Andrea Montenegro reaparece con imagen sin filtro y desata ola de elogios: “Hermosa”

LEER MÁS
Robotín explota e insulta a jóvenes tiktokers en Estados Unidos que arruinaron su trabajo

Robotín explota e insulta a jóvenes tiktokers en Estados Unidos que arruinaron su trabajo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025