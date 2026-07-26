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Jesús Barco se mostró orgulloso al hablar de la hija que tiene con Melissa Klug y aseguró que una de sus principales prioridades es garantizar su bienestar en el futuro. Durante su participación en el programa de YouTube 'La parrilla del Loco', el futbolista reveló que ya tomó importantes decisiones pensando en la menor, aunque la conversación terminó con una inesperada broma de Juan Manuel Vargas.

Mientras explicaba que también cuenta con un seguro de estudios porque desea que su hija curse su educación fuera del Perú, el exseleccionado peruano interrumpió la entrevista con un comentario que hizo estallar las risas. "¿Y el seguro de vida es 'El 10 de la calle'?", lanzó en aparente alusión a Jefferson Farfán, expareja de Melissa Klug y padre de dos de sus hijos.

Jesús Barco revela el plan que tiene para asegurar el futuro de su hija

Durante la conversación con Juan Manuel Vargas, Jesús Barco fue consultado sobre su presente y los planes que tiene a futuro. El 'Loco' Vargas le recomendó volver al fútbol profesional y le recordó que todavía está a tiempo de retomar su carrera. "Tienes que ponerte las pilas porque la juventud es corta, la vejez es larga", le dijo el exseleccionado nacional.

Ante ese consejo, la pareja de Melissa Klug respondió que precisamente piensa en el futuro de su pequeña al momento de organizar sus proyectos. "Yo igual he estado haciendo un par de cosas que las sigo teniendo ahí para un futuro, más que todo para mi hija, que es de las cosas que te dan del seguro de vida… por ahí el seguro de estudios también", explicó.

El exfutbolista del Sport Boys también reveló que su deseo es que la menor continúe su formación académica fuera del país. "Mi hija no tiene planeado quedarse acá tampoco en Perú, pero sí, yo tengo dos seguros de vida ahí", agregó, dejando en evidencia que ya viene planificando su bienestar a largo plazo.

El 'Loco' Vargas le juega pesada broma a Jesús Barco

Juan Manuel Vargas aprovechó el momento para hacer una broma que sorprendió a Jesús Barco. "¿Y el seguro de vida es 'El 10 de la calle'?", comentó entre risas, haciendo una aparente referencia a Jefferson Farfán, conocido por ese apelativo.

El comentario provocó las carcajadas de ambos. Aunque el futbolista intentó responder con otra broma, el 'Loco' Vargas cerró la conversación con un mensaje de aliento. "Escúchame, hermano, te deseo lo mejor. Sabes que te he visto y lo vuelvo a repetir: quiero que vuelvas al fútbol. Bueno, a lo que venga, depende de ti, no más; obviamente todo depende de ti", concluyó.