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Jesús Barco volvió a ser noticia tras un pronunciamiento que sorprendió a sus seguidores en redes sociales. El futbolista, quien recientemente participó en ‘La Granja VIP Perú’ junto a Melissa Klug, compartió un mensaje cargado de arrepentimiento y emociones, en el que reconoció estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Su paso por el reality, donde también estuvo encerrada su pareja, había generado comentarios sobre su relación, pero lo que reveló ahora expone un escenario mucho más complejo.

El deportista decidió abrirse públicamente y hablar de su estado emocional, dejando ver que se enfrenta a una crisis personal. En su mensaje, Barco no solo pidió perdón a su familia, sino que también se dirigió directamente a su hija con la ‘Blanca de Chucuito’, mostrando un lado vulnerable que pocas veces había expuesto.

Jesús Barco admite que tiene depresión y pide perdón a su familia por sus errores

“Nunca pensé decir esto, pero llegué a un momento que nunca imaginé llegar. No soy de hacer esto, pero es mi única manera de soltar algunas cosas”, comenzó. El futbolista confesó sentirse atrapado en un “momento nublado” de su vida, sin encontrar respuestas y no dudó en pedirle perdón a sus parientes que habrían sufrido por sus acciones. “Primero, quiero pedirle perdón a mi familia en general por todo el daño que he causado a lo largo por mis malas decisiones. Estoy tratando de buscar salida, haciéndome millones de preguntas, y no encuentro salida a lo que siento por mucho tiempo”, agregó.

Barco reconoció que las consecuencias provocadas por sus actos lo han quebrado internamente. “Me toca vivir este momento bastante complicado y lo único que puedo decir es no se callen. A veces pensamos tener la razón en muchas cosas y no nos damos cuenta que nos hundimos más. He causado muchas heridas a todos, que me rompieron por completo por dentro y que no logro sanar y salir adelante. Fallé, me equivoqué y no me alcanzará la vida para pedirle perdón familia”, expresó con crudeza. En su reflexión, también admitió que sufre de depresión: “Entiendan algo, la depresión no siempre se ve y se sabe esconder bajo muchas formas. Yo sé que esto es de momento. Solo necesito tiempo y saber encontrar muchas respuestas que hoy no las tengo”.

Jesús Barco sorprende con profunda confesión en redes sociales. Foto: captura Instagram

“Perdóname por todo”: Jesús Barco se dirige a su hija con Melissa Klug

El mensaje alcanzó su punto más emotivo cuando se dirigió a su pequeña Cayetana, fruto de su relación con Melissa Klug. “Hija de mi vida, perdóname por todo. No dudes que papá te ama y te amaré siempre, y que me voy a recuperar. Yo quise tener una hija para darle lo mejor y seas feliz siempre y te prometo, aunque me cueste el mundo, te lo cumpliré. Te amo, mi bebé. Nuevamente, perdón familia por todo”, concluyó.

Con estas palabras, Jesús Barco expuso públicamente su lucha interna y dejó en claro que busca recomponer su vida, aunque reconoce que el camino será largo y difícil.