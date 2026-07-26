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Yahaira Plasencia rompe su silencio tras inesperado vínculo entre Sergio George y Magdyel Ugaz: "Todo se ve muy..."

La salsera Yahaira Plasencia, quien fue relacionada con Sergio George en el pasado, reveló cómo se enteró de la cercanía entre el productor y Magdyel Ugaz. Además, le dedicó palabras a la actriz.

Yahaira Plasencia ha trabajado en el pasado con Sergio George. Ambos también protagonizaron rumores de un romance.
Yahaira Plasencia ha trabajado en el pasado con Sergio George. Ambos también protagonizaron rumores de un romance. | Foto: composición LR/Instagram
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La cantante Yahaira Plasencia rompió su silencio sobre el acercamiento entre Sergio George y Magdyel Ugaz. La intérprete de 'Sé que te amaré' reveló su opinión durante una entrevista y sorprendió con palabras hacia la exactriz de 'Al fondo hay sitio'.

El tema ha generado expectativa en la farándula nacional, pues la salsera no solo trabajó con el productor musical en el pasado, sino que también fue vinculada sentimentalmente a él, aunque nunca confirmó esos rumores.

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Yahaira Plasencia habla sobre vínculo entre Sergio George y Magdyel Ugaz

Durante la entrevista, Yahaira habló de su carrera artística, evolución personal y la excelente faceta que atraviesa con su pareja Luis Fernando, conocido en el mundo del espectáculo como 'El Diablo'. La ex de Jefferson Farfán incluso reveló que recibió la sugerencia de congelar sus óvulos, lo que abrió la ventana para que hablara sobre sus planes a futuro junto al empresario.

En medio de la conversación, inevitablemente salió a flote el vínculo entre Magdyel Ugaz y Sergio George, quien sorprendió al ser captado en el cumpleaños de la actriz, cargando su torta. La cantante confirmó que se enteró de la noticia por redes sociales y dudó en brindar una buena opinión acerca del vínculo. "Lo vi en TikTok. Mira, yo creo que cuando llega el amor, cuando toca a tu puerta, uno tiene que abrirla si es la persona correcta. Y por lo que he visto, todo se ve muy bonito", señaló, mostrando apertura frente a la posibilidad de un romance entre ambos.

La salsera, además, añadió palabras de admiración hacia la recordada intérprete de Teresa Collazos: "Magdyel me cae súper bien. Es una mujer espectacular, linda, profesional y sencilla. Me parece algo muy lindo", sentenció.

Cabe precisar que, días atrás, Ugaz explicó que recién se está conociendo con George. Además, destacó con humor al productor musical como una figura importante de cuando era pequeña. "Yo creo que ha sido parte de mi infancia, de mi niñez. A mí también me lo dicen todo el tiempo: ‘Tú fuiste mi niñez’’. Y tú dices: ‘¿Qué fue?’. Así que, todo mi cariño para él y mi admiración también", señaló.

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