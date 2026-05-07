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Melissa Klug comparte indirecta a Jesús Barco tras admitir fallarle a su familia: "Prefieren lo fácil"

La empresaria compartió reflexivos mensajes luego de que Jesús Barco confesara que atraviesa una depresión y pidiera perdón públicamente por “el daño” causado a su familia.

Melissa Klug y los mensajes inesperados que compartió tras publicación de Jesús Barco. Foto: composición LR/Instagram
Melissa Klug y los mensajes inesperados que compartió tras publicación de Jesús Barco. Foto: composición LR/Instagram
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Melissa Klug compartió una serie de mensajes reflexivos en medio del complicado momento personal que atraviesa Jesús Barco. El futbolista sorprendió al publicar un extenso comunicado en el que confesó sentirse deprimido, pidió perdón a su familia por sus “malas decisiones” y reconoció que les falló a sus seres queridos.

Aunque la empresaria chalaca no se ha pronunciado directamente sobre las declaraciones del deportista, varios usuarios interpretaron sus publicaciones como posibles indirectas dirigidas al padre de su hija. “Formar una familia no es para cualquiera. Hay que dejar la calle, el relajo y comprometerse de verdad. Muchos no lo logran porque prefieren lo fácil... pero lo más valioso está en casa”, decía una de las publicaciones que compartió en Instagram.

PUEDES VER: Jesús Barco comparte desesperado mensaje y admite que le falló a su familia con Melissa Klug: "Hija, perdóname por todo"

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Melissa Klug sorprende con mensajes en redes tras arrepentimiento de Jesús Barco

Luego de que Jesús Barco hiciera pública una profunda reflexión sobre el difícil momento emocional que atraviesa, la popular ‘Blanca de Chucuito’ decidió mantenerse en silencio respecto a las confesiones del futbolista. Sin embargo, sus recientes publicaciones en redes sociales no pasaron desapercibidas.

Otro de los mensajes que compartió la empresaria decía: “Tremendo facto que acabo de leer: ‘hacer lo correcto no te garantiza reciprocidad, pero te deja dormir en paz’. Brutal”. La frase incrementó aún más los rumores sobre problemas en la relación, marcada por rupturas y reconciliaciones.

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El sentido mensaje de Jesús Barco sobre su salud emocional

En su mensaje, el exintegrante de 'La granja VIP Perú' explicó que atraviesa un momento complicado y aseguró sentirse emocionalmente quebrado. “Nunca pensé decir esto, pero llegué a un momento que nunca imaginé llegar. No soy de hacer esto, pero es mi única manera de soltar algunas cosas”, escribió al inicio de su publicación. Posteriormente, pidió perdón a sus familiares y a su hija Cayetana por sus errores.

“Fallé, me equivoqué y no me alcanzará la vida para pedirle perdón familia”, expresó el futbolista, quien también reveló el duro momento que atraviesa. “Entiendan algo, la depresión no siempre se ve y se sabe esconder bajo muchas formas. Yo sé que esto es de momento. Solo necesito tiempo y saber encontrar muchas respuestas que hoy no las tengo”, añadió.

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