Juan Manuel Vargas mantuvo un romance clandestino con Tilsa Lozano en el 2009 Foto: Composición LR | Captura El valor de la verdad / Youtube

El último fin de semana, Juan Manuel 'Loco' Vargas y su esposa Blanca Rodríguez fueron captados en La Casa de la Salsa disfrutando de una salida nocturna que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que mientras la pareja compartía con amigos, el DJ del local colocó el popular tema ‘Soy soltera’ de Tilsa Lozano, con quien el exfutbolista mantuvo una relación clandestina entre 2009 y 2012.

El video, difundido por Instarándula, muestra al exjugador conversando y bebiendo sin reaccionar a la canción, mientras su esposa permanecía sentada. La escena generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios escribieron frases como “Qué roche”, “Ese DJ se pasó”, “Se habrá reído” y “De hecho que esa voz no la olvidan”.

'Loco' Vargas y Blanca Rodríguez protagonizan romántico baile

A finales de 2025, Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez también acapararon titulares luego de protagonizar un romántico baile durante la celebración del cumpleaños número 16 de su hija mayor. El tierno momento fue compartido en redes sociales y evidenció que la pareja mantiene una relación estable pese a las polémicas del pasado.

Meses después, el exseleccionado nacional brindó una entrevista a Verónica Linares para su canal de YouTube 'La Linares', donde habló sobre su vida personal y el impacto mediático de su antigua relación con Tilsa Lozano. Vargas confesó que sus hijos conocen el escándalo debido a la exposición en internet y señaló que intenta abordar el tema con cautela.

Tilsa Lozano admite que se arrepiente de su relación con el 'Loco' Vargas

Por su parte, Tilsa Lozano sorprendió durante su participación en 'El valor de la verdad', donde afirmó que se arrepiente de haber mantenido una relación clandestina con el exfutbolista entre 2009 y 2012. La presentadora reconoció que esa etapa marcó su vida personal y aseguró que actualmente no repetiría las mismas decisiones sentimentales.

Durante el programa conducido por Beto Ortiz, y acompañada por amigos cercanos y su padre, la exmodelo reflexionó sobre el aprendizaje que le dejaron las experiencias vividas. Según explicó, todo lo que sufrió y enfrentó contribuyó a formar la persona que es hoy, aunque enfatizó que a sus 42 años no volvería a creer en las mismas promesas ni aceptar los mismos códigos en un vínculo sentimental.