HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

¿Coincidencia? Ponen canción de Tilsa Lozano en presencia de Juan Manuel Vargas y las redes reaccionan: "Se pasó ese DJ"

Juan Manuel 'Loco' Vargas y su esposa Blanca Rodríguez fueron captados en La Casa de la Salsa disfrutando de una salida nocturna que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Juan Manuel Vargas mantuvo un romance clandestino con Tilsa Lozano en el 2009 Foto: Composición LR
Juan Manuel Vargas mantuvo un romance clandestino con Tilsa Lozano en el 2009 Foto: Composición LR | Captura El valor de la verdad / Youtube

El último fin de semana, Juan Manuel 'Loco' Vargas y su esposa Blanca Rodríguez fueron captados en La Casa de la Salsa disfrutando de una salida nocturna que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que mientras la pareja compartía con amigos, el DJ del local colocó el popular tema Soy soltera de Tilsa Lozano, con quien el exfutbolista mantuvo una relación clandestina entre 2009 y 2012.

El video, difundido por Instarándula, muestra al exjugador conversando y bebiendo sin reaccionar a la canción, mientras su esposa permanecía sentada. La escena generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios escribieron frases como “Qué roche”, “Ese DJ se pasó”, “Se habrá reído” y “De hecho que esa voz no la olvidan”.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: 'En esa época no tomaba conciencia'

lr.pe

'Loco' Vargas y Blanca Rodríguez protagonizan romántico baile

A finales de 2025, Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez también acapararon titulares luego de protagonizar un romántico baile durante la celebración del cumpleaños número 16 de su hija mayor. El tierno momento fue compartido en redes sociales y evidenció que la pareja mantiene una relación estable pese a las polémicas del pasado.

Meses después, el exseleccionado nacional brindó una entrevista a Verónica Linares para su canal de YouTube 'La Linares', donde habló sobre su vida personal y el impacto mediático de su antigua relación con Tilsa Lozano. Vargas confesó que sus hijos conocen el escándalo debido a la exposición en internet y señaló que intenta abordar el tema con cautela.

PUEDES VER: Tilsa Lozano admite que se arrepiente de su relación con el ‘Loco’ Vargas: 'Fui una pelotuda, pagué mi karma por mil'

lr.pe

Tilsa Lozano admite que se arrepiente de su relación con el 'Loco' Vargas

Por su parte, Tilsa Lozano sorprendió durante su participación en 'El valor de la verdad', donde afirmó que se arrepiente de haber mantenido una relación clandestina con el exfutbolista entre 2009 y 2012. La presentadora reconoció que esa etapa marcó su vida personal y aseguró que actualmente no repetiría las mismas decisiones sentimentales.

Durante el programa conducido por Beto Ortiz, y acompañada por amigos cercanos y su padre, la exmodelo reflexionó sobre el aprendizaje que le dejaron las experiencias vividas. Según explicó, todo lo que sufrió y enfrentó contribuyó a formar la persona que es hoy, aunque enfatizó que a sus 42 años no volvería a creer en las mismas promesas ni aceptar los mismos códigos en un vínculo sentimental.

Notas relacionadas
Shirley Arica critica a Tilsa Lozano por revivir tema con Juan Manuel Vargas en EVDLV

Shirley Arica critica a Tilsa Lozano por revivir tema con Juan Manuel Vargas en EVDLV

LEER MÁS
Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

LEER MÁS
'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: "Hay que apechugar"

'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: "Hay que apechugar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

LEER MÁS
Conciertos gratuitos en la Plaza de Armas por el Día del Pisco Sour: artistas y programación del 7 de febrero

Conciertos gratuitos en la Plaza de Armas por el Día del Pisco Sour: artistas y programación del 7 de febrero

LEER MÁS
Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jesús Pinedo perdió por sumisión ante Salamat Isbulaev en la PFL 2026: peruano cayó en el primer round

Conciertos del 14 de febrero por San Valentín 2026: fechas, lugar y cómo comprar entradas para ver a Segundo Rosero, Antología, Corazón Serrano y más

Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora de combi en Ventanilla

Espectáculos

Quién es Edu Baluarte, el joven chalaco que se luce como la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del legendario grupo de cumbia

¿Cuántos años tienen las cantantes de Corazón Serrano en 2026? Mira sus edades actualizadas

Conciertos gratuitos en la Plaza de Armas por el Día del Pisco Sour: artistas y programación del 7 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

APP y Somos Perú son las bancadas con mayor desaprobación ciudadana, según Imasen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025