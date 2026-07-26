Edgar Vivar revela detalle oculto de 'Al fondo hay sitio' tras sumarse al elenco: "Calzó perfectamente"

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Edgar Vivar, recordado mundialmente por interpretar al 'Señor Barriga' en 'El Chavo del 8', sorprendió al público peruano con su ingreso a 'Al fondo hay sitio', donde da vida al empresario mexicano Sr. Gordillo. Durante una entrevista en 'El Reventonazo de la Chola', el actor reveló un detalle que pocos conocían sobre su personaje y explicó por qué su llegada a la exitosa producción de América TV encajó de manera natural en la historia.

El artista mexicano de 77 años contó que el Sr. Gordillo no es un personaje nuevo dentro del universo de la serie, pues había sido mencionado en distintas oportunidades antes de aparecer en pantalla. "Es un personaje que lo han mencionado por mucho tiempo, pero nunca había aparecido físicamente. Calzó perfectamente", afirmó el actor.

Edgar Vivar revela inesperado detalle sobre su personaje en 'AFHS'

Durante su participación en 'El Reventonazo de la Chola', Edgar Vivar confesó que uno de los aspectos que más le llamó la atención al incorporarse a 'Al fondo hay sitio' fue descubrir que su personaje ya formaba parte de la historia mucho antes de su debut. Aunque el empresario mexicano Sr. Gordillo era conocido por los seguidores de la ficción, nunca había aparecido físicamente en la serie hasta ahora.

El actor explicó que esa característica permitió que su llegada se sintiera completamente natural dentro de la trama y resaltó cómo lo recibieron. "Las dos familias son diferentes y muy chistosas. Muy cariñosos conmigo", expresó, haciendo referencia a la convivencia entre los Maldini y los Gonzales, las familias protagonistas de la producción.

Además, el actor mexicano de 77 años contó que desde su llegada recibió muestras de afecto por parte de sus compañeros de reparto y del equipo de producción. "Muy cariñosos conmigo. Siempre he dicho que cuando vengo a un lugar, tengo amigos que no me han sido presentados, y no ha sido esta la excepción", comentó.

El elenco de 'Al fondo hay sitio' destacó la calidad humana de Edgar Vivar

Laszlo Kovacs, quien interpreta a ‘Tito’ Lara y fue uno de los primeros personajes en interactuar con el Sr. Gordillo, recordó con entusiasmo cómo fue conocer al actor mexicano. "Fue muy emocionante (…) No sabía cómo decirle: te he visto desde chiquito. Me demoré muchísimos años en descubrir que Ñoño era el Señor Barriga (…) Me le acerqué y le pregunté: '¿Qué te parece el Mundial?'. Me quedé impresionado por lo lúcido que está y qué opiniones tan concretas tiene", relató.

Por su parte, Gustavo Bueno, quien da vida a Don Gilberto, resaltó tanto el talento como la personalidad de Edgar Vivar. "De verdad, es una persona muy simpática. Tiene su chispa, lo lleva en la sangre y, en realidad, todos disfrutamos de ese momento. Es un actor digno de admiración. Lo hace todo bien", señaló.

Yvonne Frayssinet, la recordada Francesca Maldini, calificó al actor mexicano como una persona "adorable" y recordó que ya había tenido la oportunidad de conocerlo tiempo atrás. "El año pasado me fui corriendo a tomarme una foto con él y se la enseñé a todo el mundo. Hace un año de esa foto y esta vez que nos volvimos a encontrar me dijo: 'Nos tomamos una foto el año pasado'. Es una energía muy positiva", concluyó la actriz.