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La relación entre Pablo Heredia y Shirley Arica volvió a quedar en entredicho tras las declaraciones de Lesly Reyna en 'Magaly TV: La Firme'. La exparticipante de Miss Perú aseguró que el actor argentino la contactó apenas salió de ‘La Granja VIP Perú’, pese a que en televisión insistía en mostrar interés por la popular ‘Chica Realidad’.

Durante la entrevista, la modelo no solo expuso los mensajes que le envió el recordado galán de ‘Ven, baila, quinceañera’, donde él le decía “bebé'“, sino que también reveló cuál fue la reacción de la influencer cuando las dos se encontraron y ella misma le contó toda la situación.

Lesly Reyna expone mensajes de Pablo Heredia y revela cuál fue la reacción de Shirley Arica

“Me puso algo así como: ‘Te extraño, te quiero ver’”, manifestó al inicio Lesly Reyna. Frente a ese panorama, la reportera le preguntó directamente por el trato de bebé en los chats, a lo que la modelo afirmó desconocer el motivo de esas confianzas y confirmó que Pablo Heredia buscaba algo más con ella. “No lo sé, yo nunca le he dicho ‘bebé’. Y sí, sí me tiró maicito”, declaró.

La exconcursante de Miss Perú recordó también que intentó felicitarlo por su vínculo con Arica y le dijo que se veía súper contento. Sin embargo, aseguró que el actor argentino negó la relación. “(Me dijo:) ‘No, yo no estoy con ella. Estoy soltero’. Y la verdad es que estaba de fiesta. ¿Cómo no voy a creerle? ¿Por qué me mentiría?”, indicó. Según Reyna, Pablo también aseguró que su situación con Shirley dentro de ‘La Granja VIP Perú’ había sido parte del show. “Si alguien te dice que no pasa nada, que no está con ella, que es algo del momento, del reality, pues eso es lo que dijo”, afirmó.

El programa de Magaly Medina mostró conversaciones de la madrugada del 6 de junio, luego de que Pablo saliera de una discoteca en Miraflores donde se encontró con Lesly. En esos mensajes, él insistía en verla: “Bueno, podemos hacer algo, te quiero ver”. Ella lo dejó en visto y luego él volvió a escribir: “¿Bebé, en qué andas?”.

Según el reportaje, Lesly pensó que sus intenciones eran solo de amistad, pero al notar otro interés decidió marcar distancia. “A mí no me gusta Pablo, nunca me ha atraído. No quiero nada con él. No me gustan los mayores, la verdad”, dijo entre risas.

El giro llegó cuando Lesly se encontró con Shirley poco antes de la entrevista y le reveló toda la situación. Según narró la modelo, la influencer cuestionó con firmeza las actitudes del argentino. “¿Cómo no voy a contarle la verdad a una mujer? Ella me contó que él fue a decir a todos los programas que estaba luchando por ella, que estaba detrás de ella. Ella me dice: ‘Mira cómo este hombre dice que me quiere y te ha estado escribiendo’. A mí como mujer me da pena. Siento que simplemente fue algo más que le demostró que él claramente no es la víctima y que realmente no la quería como ella tal vez lo quería, que no fue algo tan real”, sentenció.