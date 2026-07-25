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Shirley Arica desenmascara a Pablo Heredia por coquetear con Lesly Reyna mientras salía con ella: “No hay ningún tipo de respeto”

Lesly Reyna mostró chats con Pablo Heredia en 'Magaly TV, la firme', lo que generó que Shirley Arica despotrique contra el argentino por querer vender el cuento de que quería intentar una relación con ella.


En su conversación con Magaly Medina, Arica expresó su sorpresa por el interés de Heredia en enviar una carta notarial a Reyna, y afirmó que no tiene nada contra ella. Foto: captura ATV
En su conversación con Magaly Medina, Arica expresó su sorpresa por el interés de Heredia en enviar una carta notarial a Reyna, y afirmó que no tiene nada contra ella. Foto: captura ATV
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Shirley Arica y Pablo Heredia no concretaron iniciar una relación tras salir de 'La granja VIP Perú'. Según la 'Chica realidad', fue por tener personalidades muy diferentes. Sin embargo, la verdad habría sido otra. Todo indica que la modelo se enteró de que el argentino habría estado coqueteando con Lesly Reyna mientras ella estaba encerrada en el reality de convivencia de Panamericana Televisión.

El último jueves 23 de julio, Lesly Reyna mostró en 'Magaly TV, la firme' sus chats con Pablo Heredia, donde él la llama bebé y hasta le dice que tiene muchas ganas de verla. Al enterarse de esas conversaciones, Shirley Arica decidió no luchar más por ese incipiente romance, así lo dejó entrever el viernes 24 de julio en el mismo programa de ATV.

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Shirley Arica decepcionada de Pablo Heredia

En conversación con Magaly Medina, Shirley Arica se mostró sorprendida de que Pablo Heredia quiera mandarle una carta notarial a Lesly Reyna, asimismo, descartó que su mánager haya sembrado al argentino. "Yo creo que él debería hacerse cargo de lo que ha hecho", indicó. Asimismo, dijo que no tiene nada en contra de la exreina de belleza. "Coincidimos en una discoteca y ella me contó lo que había pasado. Yo ya tenía rumores cuando salí del reality, ya me habían contado, no solamente de Lesly, pero no había pruebas fehacientes", añadió.

Según la 'Chica realidad', ella le preguntó a Pablo Heredia si era verdad todo lo que le contaron, pero él lo negó, sin imaginarse que luego se iba a encontrar con Lesly Reyna en la discoteca, donde le enseñó sus chats con el argentino. "O sea, él está libre de hacer de su vida lo que le da la gana. A mí no me interesa", indicó.

Lo que a Shirley Arica le ha molestado es que él haya vendido el cuento de que quería intentar algo serio con ella. "Ahí estamos viendo que no hay ningún tipo de respeto (...) Acá la mala del cuento soy yo, porque soy yo la que hace el problema, soy yo la que lo dejé. Pobre hombre que (dijo) se había quedado por mí acá, él estaba sufriendo, salía en live tipo casi llorando", comentó ante Medina.

Finalmente, Shirley Arica manifestó que siempre se sintió juzgada por él, por lo que no se sentía cómoda cuando compartían momentos juntos. "Yo como mujer intuyo muchas cosas, me di cuenta de varias cosas en ese interín. Nos conocimos y me di cuenta de ciertas cosas que yo no quiero para mi vida. Entonces, decidí simplemente terminar lo que nunca empezamos porque fue un intento de… nunca hemos estado como pareja", aclaró.

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